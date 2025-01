Pritisak zbog pada tehnološkog sektora

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi pali, izgubivši dio dobitaka od prethodnoga dana, što je najviše posljedica pada cijena dionica u tehnološkom sektoru.

Dow Jones oslabio je 0,16 odsto na 43.153 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,21 odsto na 5.937 poena, a Nasdaq indeks 0,89 odsto na 19.338 bodova.

Pad indeksa najviše je posljedica pritiska na tehnološki sektor, prenosi Hrportfolio.

Najviše je, oko četiri odsto, pala cijena dionica Applea, nakon vijesti o oštrom padu prodaje iPhonea u Kini. Nešto blaže pale su cijene drugih tehnoloških divova, kao što su Tesla, Nvidia i Alphabet.

S druge strane, najviše su porasle cijene dionica u bankarskom sektoru, jer je nekoliko najvećih američkih banaka objavilo bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate.

U fokusu ulagača bili su i novi ekonomski podaci koji su pokazali da je potrošnja Amerikanaca i dalje snažna, a da je tržište rada i dalje čvrsto.

To otvara prostor američkoj centralnoj banci za usporavanje tempa smanjenja kamatnih stopa.

Dan prije, cijene dionica su snažno porasle, jer je blago popuštanje inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ponovo oživjelo špekulacije o smanjenju kamata.

Na tržištu se procjenjuje da bi Federalne rezerve (Fed) kamate mogao smanjiti na sjednici u junu. Do tada će, kako smatraju analitičari, čelnici centralne banke pratiti uticaj politika Donalda Trumpa, koji naredne sedmice preuzima Bijelu kuću, na ekonomiju i inflaciju.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,09 odsto na 8.391 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,39 odsto na 20.655 poena, a pariski CAC 2,14 odsto na 7.634 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS