Pripravnicima prilika za prvi posao

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Luštica Development je, u sklopu Vladinog Programa stručnog osposobljavanja za narednu godinu, otvorila pozicije za 23 pripravnika u više sektora na projektu Luštica Bay.

Direktorica za ljudske resurse u toj kompaniji, Olga Radović, kazala je da su otvorene pozicije u sektorima finansija, korporativnih komunikacija, marketinga, marine, ljudskih resursa, projekata, nabavke, hortikulture i informacionih tehnologija.

“Profesionalna praksa je dokazala da najbolji pripravnici nastavljaju karijeru na projektu Luštica Bay”, rekla je Radović.

Iz kompanije su kazali da je izbor prvog poslodavca od velikog značaja za dalji profesionalni razvoj svakog pojedinca.

“U sklopu Vladinog Programa stručnog osposobljavanja za narednu godinu, Luštica Development će zainteresovanim diplomcima omogućiti praktična znanja i iskustvo u internacionalnoj poslovnoj zajednici i pod mentorstvom iskusnih profesionalaca iz oblasti za koju su se školovali“, navodi se u saopštenju.

U Luštici Bay je, kroz program Stručnog osposobljavanja, bio angažovan 31 diplomac, od kojih je, čak dvije trećine, dobilo priliku da nastavi da razvija svoju karijeru u kompaniji.

“Od sedam pripravnika u prošloj godini, pet je nastavilo rad na projekru izgradnje grada Luštica Bay”, precizira se u saopštenju.

Luštica Development je, prema riječima njenih predstavnika, poslodavac koji nudi rad u dinamičnom i međunarodnom okruženju, sa velikim potencijalom za dalje usavršavanje i profesionalno napredovanje, na tivatskoj rivijeri.

“Visokoškolci imaju priliku da se profesionalno razvijaju pod mentorstvom menadžmenta sa internacionalnim iskustvom, sa visokim znanjem i međunarodnim kredibilitetom Orascom grupe. Oni će godinu razvijati svoje znanje i iskustvo, koji su ključni za dalji karijerni napredak”, poručila je Radović.

Kompanija nudi stimulativne uslove rada i obezbijeđen smještaj za pripravnike koji ne dolaze iz Tivta, Kotora i Budve, kao i priliku za nastavak rada na velikom i značajnom razvojnom projektu.

Pravo na stručno osposobljavanje imaju osobe sa stečenim visokim obrazovanjem, koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Prijavljivanje za buduće korisnike Programa stručnog osposobljavanja elektronskim putem, preko portala eUprave, trajaće do 10. decembra do 12 sati.

Mjesta za stručno osposobljavanje u kompaniji Luštica Development su oglašena na zvaničnim internet stranicama i portalima za zapošljavanje pod tim istim imenom.

Dodatne informacije se mogu dobiti i upitom na mejl [email protected]com

