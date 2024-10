Prioritetna gradnja auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja druge dionice auto-puta, od Mateševa do Andrijevice, kao i sanacija i rekonstrukcija pruge neki su od prioritetnih projekata za Vladu, saopštila je ministarka saobraćaja, Maja Vukićević na sastanku ministara transporta u Sloveniji.

Ona je, učestvujući na ministarskom sastanku o poboljšanoj multimodalnoj povezanosti za ozelenjavanje transporta u zemljama dunavskog regiona, kazala da prioriteti u EU i mnogim transportnim nacionalnim agendama uključuju održavanje puteva, bezbjednost na njima, integraciju željezničkog teretnog saobraćaja i poboljšanu vazdušnu povezanost.

“Jasno je da svi vidovi prevoza dijele zajednička pitanja vezana za energetsku efikasnost i emisiju konvencionalnih zagađivača, što zahtijeva sveobuhvatne reakcije na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou”, navela je Vukićević.

Ona je, govoreći o projektima, kazala da postoji lista prioriteta koja se odnosi na izgradnju dionice auto-puta Bar-Boljare, Mateševo-Andrijevica, drugu fazu realizacije projekta čija će realizacija omogućiti povezivanje sa mrežom transevropskih koridora, projekat Jadransko-jonskog auto-puta, projekat brzog puta duž crnogorske obale koji će poboljšati regionalne veze i veze sa EU, a svi su ti domaći projekti u fazi pripreme tehničke dokumentacije, sa različitim stepenom zrelosti.

“Crna Gora je u prethodnom periodu obezbijedila značajna sredstva za sanaciju pruge Bar-Vrbnica, čime su stvoreni uslovi za nastavak rekonstrukcije pruge. Uz prethodno obezbijeđena sredstva, očekuje se da će u narednom periodu Crna Gora imati popravljenu kompletnu dionicu Rute 4, kroz rekonstrukciju dionice Bar-Golubovci odobren je grant WBIF-a u iznosu od 112,4 miliona EUR što predstavlja 50 odsto ukupnog iznosa investicije, dok će preostala sredstva biti obezbijeđena putem kreditnog aranžmana sa EBRD i EIB-om. Zatim, 80 miliona je obezbijeđeno za rehabilitaciju 13 čeličnih mostova, osam tunela, rehabilitaciju 20 kilometara pruge na dionici Lutovo-Bratonožići-Bioče, kao i za modernizaciju depoa i radionica za održavanje željezničkog voznog parka”, saopštila je Vukićević.

Ona je dodala da je u okviru IPA projekata za tehničku pomoć za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori, u toku priprema glavnih projekata za rekonstrukciju tri dionice pruge: Trebešica-Lutovo, Bioče-Podgorica i Podgorica-Golubovci, uključujući i stanicu u Podgorici.

“Pored navedenog, u junu je potpisan i ugovor o nabavci novih elektromotornih garnitura za potrebe Željezničkog saobraćaja Crne Gore, koji će se koristiti u unutrašnjem saobraćaju. Vrijednost ugovora je 30 miliona EUR i procedure koje su prethodile međunarodnom tenderu za nabavku vozova, u skladu su sa procedurama EBRD-a”, navela je Vukićević.

Takođe, u junu je otvorena zajednička stanica Bijelo Polje, u kojoj su smješteni organi uprave Crne Gore i Srbije, sa ciljem da se smanji vrijeme čekanja vozova na graničnim prelazima.

“Popravka željezničke pruge je samo jedan od segmenata modernizacije, dok se istovremeno mora nastaviti na razvoju i radu na inteligentnim transportnim sistemima (ITS). Smatramo da treba pratiti primjer zajedničkog rada Srbije i Crne Gore u traženju finansijske podrške za unapređenje kompletne željezničke mreže”, precizirala je Vukićević.

Činjenica je da se, kako je navela, bez adekvatnih ulaganja u infrastrukturne projekte ne može dalje razgovarati o bilo kakvom razvoju saradnje sa susjednim zemljama, a samim tim i sa ostalim članicama EU.

Sastanak ministara je bili prilika da se otvoreno razgovara o brojnim planiranim, tekućim i nedavno završenim transportnim projektima u zemljama Dunavskog regiona, koji za cilj imaju unapređenje mobilnosti, povezanosti i pristupačnosti, te su isti određeni kao prioriteti na listi projekata država učesnica.

“Transport igra ključnu ulogu u olakšavanju međunarodnih partnerstava i odnosa, unapređenju trgovine i turizma. To je inherentno složeno zbog razlika između različitih vidova prevoza i razvojnog jaza među zemljama regiona. Ovakvo stanje je jedan od izazova zemalja dunavskog regiona”, zaključuje se u saopštenju.

