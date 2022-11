Prioriteti Vlade stabilne javne finansije i ubrzavanje integracionog puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska Vlada je, u veoma zahtjevnim okolnostima, sa ekonomskog aspekta, uspjela da obezbijedi apsolutnu stabilnost javnih finansija, kao i da odgovorno pristupa strategiji obezbjeđenja finansijske održivosti za predstojeću godinu, saopštio je resorni ministar Aleksandar Damjanović.

On se danas sastao sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije i šeficom Delegacije EU u Crnoj Gori, Kristinom Oanom Popom, sa kojima je razgovarao o izazovima sa kojima se na finansijskom planu suočava crnogorska ekonomija, usljed globalnih ekonomskih i unutrašnjih političkih neizvjesnosti.

Damjanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, kazao da se politička nestabilnost i globalna neizvjesnost neminovno odražavaju na novu investicionu paradigmu i finansijske tokove, te da nastoji da resor kojim rukovodi bude van dometa dnevne politike, sa ciljem očuvanja uravnoteženog finansijskog okvira.

On je evropskim partnerima poručio da Crna Gora, u skladu sa ubjedljivo većinskim opredjeljenjem građana, ostaje privržena evropskom putu, kao i da je potrebno uskladiti političku i ekonomsku agendu, naročito u pogledu diverzifikacije investicija, odnosno povećanja prisutnosti kredibilnih investitora iz EU zajednice.

Ambasadori zemalja članica, zajedno sa Popom, pozdravili su napore Ministarstva finansija da se održi finansijska stabilnost, kao i nastojanje da se preduprijedi eventualno prelivanje političke i institucionalne krize na dalju održivost javnih finansija.

Sagovornici su ocijenili da je institucionalna i unutrašnja stabilnost društva neophodan preduslov finansijske stabilnosti i jačanja ugleda Crne Gore na međunarodnom investicionom tržištu, kao i da je upravo postizanje političkog konsenzusa potrebno kako bi se poboljšala pregovaračka pozicija Crne Gore i ubrzao njen evropski put.

