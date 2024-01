Prioriteti digitalizacija Zavoda i deinstitucionalizacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada i socijalnog staranja, prema riječima resorne ministarke Naide Nišić, preduzima konkretne korake u reformi sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, a budući prioriteti su digitalizacija Zavoda za zapošljavanje, izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti i deinstitucionalizacija.

Nišić se sastala sa ambasadorkom Italije u Crnoj Gori, Andreinom Marsellom, koju je upoznala sa ostvarenim rezultatima i planovima Ministarstva sa posebnim osvrtom na tržište rada, sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i razvoj usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite.

“Ministarstvo rada i socijalnog staranja preduzima konkretne korake u reformi sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, pa je kroz izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju povećalo minimalnu penziju na iznos od 450 EUR, na šta smo ponosni, jer je poizvod socijalnog dijaloga”, navela je Nišić.

Govoreći o budućim prioritetima, Nišić je naglasila digitalizaciju Zavoda za zapošljavanje, izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, deinstitucionalizaciju, ali i naglasila značaj sprovođenja nekoliko reformi istovremeno, ukoliko želimo Crnu Goru kao državu socijalne pravde.

“Prioritet Ministarstva je nastavak nekoliko reformi iz oblasti za koje je nadležno i transparentnost u radu, jer se naše aktivnosti tiču svih građana, a posebno ranjivih kategorija stanovništva”, kazala je Nišić i zahvalila se na podršci koju Italija pruža Ministarstvu.

Marsella je čestitala Nišić na imenovanju i poželjela sreću u budućem radu, te istakla važnost nastavka dobrih i prijateljskih odnosa dvije države.

“Uz kontinuirano dobar dijalog između dvije države, nastavićemo da pružamo podršku Crnoj Gori, uključujući i one oblasti za koje je nadležno ovo Ministarstvo”, rekla je Marsella i zahvalila Nišić na svim informacijama od značaja za nastavak započetih aktivnosti i projekata.

Marsella je navela posebno interesovanje za planove Ministarstva, s akcentom na stanje na tržištu rada, ističući potrebu za većom liberalizacijom tržišta rada i zapošljavanja u kontekstu oslobađanja od administrativnih procedura, a i zarad privlačenja stranih investitora.

