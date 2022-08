Prihodi veći deset odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi u budžetu od januara do jula dostigli su preko milijardu i 88 miliona EUR i veći su deset odsto nego lani, što je rezultat bolje naplate PDV-a, rasta potrošačkih cijena i inflacije, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

“Povećanjem prihoda od PDV-a kompenzujemo probleme koji su nam ostavljeni od prethodne administracije zbog lošeg planiranja jer, podsjetiću, prethodna administracija je planirala 50 miliona EUR budžetskih prihoda koji nijesu mogli biti planirani jer nije bilo zakonskog osnova za te prihode”, rekao je Damjanović Radiju Crne Gore.

Prihodi od akciza neznatno su veći oko 15 miliona, pokazuje izvještaj iz resora finansija, prenosi portal RTCG.

I pored toga što je 20 miliona manje u državnoj kasi zbog smanjenja 50 odsto akciza na gorivo, to je kompenzovano, kako je kazao Damjanović, suzbijanjem nelegalne prodaje cigareta.

On je naveo da su, konkretno, povećane akcize na duvanske proizvode deset odsto, a zaplijenjeno je i 50 kontejnera cigareta u više akcija.

“Tržište cigareta u Crnoj Gori teško je oko 1,2 hljade tona, uz to da je 600 tona bilo u sivoj zoni do maltene prije dvije godine, da je sada procjena da je svega 200 tona najviše ostalo u toj sivoj zoni i jasno vam je da je to moralo da rezultira povećanim prihodima”, kazao je Damjanović.

Cigarete zaplijenjene u slobodnoj zoni Luke Bar sad su skladištene na sigurnom mjestu, kako je naveo, a procijenjena vrijednost je više stotina miliona EUR.

“Naravno, ukoliko bude procijenjeno da se krše pojedini međunarodni propisi, protokoli, običaji, svakako je onda sudbina da se zaplijenjene cigarete unište”, rekao je Damjanović.

Za sedam mjeseci izdaci iz državne kase u odnosu na prethodnu godinu povećani su 44,5 miliona. Samo u julu u odnosu na plan veći su gotovo 3,5 miliona EUR.

“Dodatni izdaci su novokonstituisane obaveze, kako od prethodnih administracija koje nijesu bile izvršavane, tako i obaveze koje su se konstituisale tokom tekuće budžetske godine kroz aktivaciju pojedinih odredbi zakona koje je donio, naravno, parlament”, naveo je Damjanović.

Budžetski deficit od početka godine je gotovo 58 miliona. Procjena je, kako je zaključio Damjanović, da će do kraja godine biti sedam procenata i posljedica, kako ističe, nekih ranijih odluka ali i globalnih kretanja u ekonomiji, naročito energetici.

