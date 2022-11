Prihodi od sezone iznad svih očekivanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistički pokazatelji i prihodi od ove turističke sezone su iznad svih očekivanja, saopštio je premijer Dritan Abazović na današnjoj sjednici Vlade.

„Vidjeli ste kako je sva ova skeptičnost koja je postojala na početku bila neutemeljena i da su brojke, po mom skromnom sudu, iznad svih očekivanja u Crnoj Gori, kao i prihodi“, rekao je Abazović.

On je naveo da je na početku možda bilo želje da sezona ne uspije, ali život i činjenice demantuju svaku propagandu.

„Uz jednu dobru prezentaciju za narednu godinu možemo da budemo još bolji, jer je logično da se otvore tržišta“, smatra Abazović.

On je podsjetio da je kinesko tri godine zatvoreno zbog korone.

„Vjerujemo da će ići sve ka nekoj normalizaciji“, rekao je Abazović, u okviru informacije o učešću ministra ekonomskog razvoja, Gorana Đurovića na međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu.

Đurović je kazao da smo na svu sreću imali sjajnu sezonu, koja još traje.

„Izvještaji iz hotela pokazuju da imamo dobru popunjenost. Ubrzo ćemo imati popunjenost vezano za doček Nove godine i idemo ka tome da produžimo sezonu“, rekao je Đurović.

On je zahvalio ugostiteljima i hotelijerima koji su iznijeli dobru sezonu.

„Evidetno je da se turizam u svijetu oporavlja i nadam se da ćemo ući jednu stabilniju fazu što se tiče razvoja te privredne grane i prihoda za Crnu Goru“, dodao je Đurović.

