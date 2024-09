Prihodi od dionice auto-puta 18 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi od korišćenja dionice auto-puta Smokovac-Mateševo od njenog otvaranja u julu 2022. godine do početka septembra, iznosili su nešto preko 18 miliona EUR, ne uključujući porez na dodatu vrijednost (PDV), pokazuju informacije dostavljene Akciji za socijalnu pravdu (ASP).

Podaci koje je Monteput dostavio toj nevladinoj organizaciji (NVO) pokazuju da su od početka te godine rashodi i investicije iznosili 21,8 miliona EUR, pri čemu su prikazani rashodi 12,2 miliona EUR, dok se na investicije odnosi blizu 9,6 miliona EUR.

“U prvoj godini rada, odnosno od jula 2022. godine, kada je dionica Smokovac-Mateševo puštena, prihodi su iznosili preko 3,5 miliona EUR. Prošle godine je ostvareno bezmalo osam miliona EUR prihoda, a za prvih osam mjeseci ove oko 6,5 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o rashodima, 2022. godine oni su bili nepunih tri miliona EUR, prošle godine 5,6 miliona, a od januara do avgusta ove 3,6 miliona. Od ovog ukupnog iznosa od 12,2 miliona se na zarade odnosi 6,2 miliona, što je tačno polovina od prikazanih rashoda.

“U pogledu pojedinih ostalih rashoda, izdaci za materijal i usluge za ukupni period su oko 1,5 miliona EUR, trošak struje za auto-put 1,1 milion, a trošak goriva 266 hiljada”, rekli su iz ASP-a.

Kako državni Monteput upravlja dionicom to mora i ulagati, pa su u zadnje tri godine investicije prikazane u iznosu od oko 9,6 miliona EUR.

“U prvoj godini rada je investicioni izdatak bio najveći i iznosio je 7,6 miliona, kada je Monteput uglavnom nabavio većinu mašina potrebnih za održavanje dionice, u prošloj godini taj izdatak je oko 660 hiljada EUR, dok su za ovu godinu investicije prikazane nepunih 1,3 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Izgradnja prve dionice auto-puta Smokovac-Mateševo trajala je sedam i po godina, a od jula 2022. godine, kada je puštena svečano u rad, traje dvogodišnji garantni rok za prijavu nedostataka. Izgradnja je koštala preko 900 miliona, a radove je kao glavni izvođač izvela kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, koja je uključila domaće podizvođače.

“Međutim, radovi su bili oslobođeni PDV-a, carine za uvoz materijala i opreme, poreza na zarade stranih radnika, koncesione naknade za korišćenje kamena, dok je dodatni novac izdvojen za plaćanje stranog konsultanta za kontrolu radova, dvije domaće komisije, koje su takođe bile kontrolori, ali i za dio zaposlenih u javnoj upravi uključenih u projekat”, podsjetili su iz ASP-a.

Iz NVO su rekli da se procjenjuje da se radi o dodatnih najmanje 300 miliona EUR po osnovu poreskih oslobođenja ili po osnovu izdataka vezanih za realizaciju projekta, dok će finalna cijena kineskog kredita uzetog kod Exim banke, iz koga se gradila prva dionica, biti poznata tek kada se vrate sve glavnice i rate.

