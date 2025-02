Prihodi Air Montenegra u januaru veći za pola miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro prevezao je 24,25 hiljada putnika u januaru, što je 29 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Iz nacionalnog avio-prevoznika je saopšteno da su realizovana 334 leta, što je 70 letova ili 26,5 odsto više nego prošlog januara.

“Uz bolju popunjenost putničke kabine i višu tarifu, ostvaren je rast prihoda u iznosu od 470 hiljada EUR ili 33 odsto u poređenju sa januarom prošle godine”, navodi se u saopštenju.

Taj rezultat proizvod je posvećenog rada u pravcu povećanja broja putnika, što je omogućilo dodatni rast u periodu smanjenog obima avio-saobraćaja. Ostvareni rezultati ukazuju na stabilan i pozitivan trend rasta crnogorske nacionalne avio-kompanije, koja danas obilježava četiri godine od osnivanja.

“Ohrabreni rezultatima koje bilježimo, nastavićemo dalje unapređenje usluga i širenje ponude u cilju ispunjenja potreba naših korisnika i doprinosa razvoju avio-saobraćaja u Crnoj Gori. Zahvaljujemo se svim našim putnicima na povjerenju, a u narednim mjesecima očekujemo još bolje rezultate”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS