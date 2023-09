Prihod od trajektne linije preko četiri miliona EUR

Kamenari, (MINA-BUSINESS) – Prihod od usluga trajektne linije Kamenari – Lepetane za četiri mjeseca iznosi preko četiri miliona EUR, saopšteno je iz Morskog dobra.

„Od početka naplate prevoza ostvarili smo prihod preko četiri miliona EUR, dok je država za svih 20 godina ostvarila ukupna prihod oko 3,6 miliona EUR, kada je ovom linijom upravljao bivši korisnik Pomorski saobraćaj“, navodi se u saopštenju.

Na profilu na Instagramu Morsko dobro je saopštilo da kao društveno odgovorno preduzeće nastavljaju da rade na značajnom unapređenju servisa u Sektoru za pomorski i priobalni prevoz, kako bi što spremnije dočekali i narednu turističku sezonu.

