Prihod od doprinosa jednak sumi za isplatu penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje se izjednačila sa sumom potrebnom za isplatu penzija, što je prvi put od 80-ih godina prošlog vijeka da je Fond penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) održiv, pišu Vijesti.

U aprilu je naplata doprinosa iznosila 43,5 miliona EUR, dok je za isplatu penzija bilo potrebno 43,6 miliona. U maju je od doprinosa naplaćeno 42 miliona EUR. Prije deset godina, u 2013. godini 58 odsto novca potrebnog za isplatu penzija obezbjeđivano je od naplate doprinosa, a u 2019. godini 78 osto.

Država je nedostajući dio novca ranije nadoknađivala Fondu PIO iz drugih budžetskih prihoda, a sada se taj novac može usmjeravati za druge potrebe. Država eventualni višak doprinosa od penzijskog osiguranja ne može koristiti ni za kakve druge namjene osim za isplatu penzija.

Vlada i Fond PIO u naredna dva dana treba da donesu odluku o redovnom usklađivanju penzija na osnovu rasta zarada i inflacije u prva četiri mjeseca ove godine, što bi značilo rast penzija od oko 5,5 odsto, ali i u vezi najavljenog vanrednog usklađivanja za dodatnih oko tri odsto.

Prosječna penzija sada iznosi 374 EUR i sa ovim povećanjem bila bi veća oko 30 EUR. To povećanje penzije bi uvećalo rashode Fonda PIO oko 3,4 miliona EUR mjesečno.

Naplata doprinosa počela je značajno da raste tokom prošle godine, a rast je nastavljen i u ovoj. Od početka godine do kraja maja od doprinosa za penzijsko osiguranje naplaćeno je 177 miliona EUR ili 50 miliona više negu u istom periodu prošle godine, a za 30 miliona više u odnosu na plan budžeta za ovu godinu.

Na rast naplate doprinosa uticali su povećanje zarada i broja zaposlenih, kao i smanjenje sive ekonomije u oblasti rada i isplate zarada. Broj zaposlenih na kraju aprila iznosio je, prema podacima Uprave za statistiku Monstat, 238 hiljada i 21 hiljadu je veći nego u istom mjesecu prošle godine, a 30 hiljada veći u odnosu na april 2019. godine.

Prosječna neto zarada u aprilu je iznosila 786 EUR i 79 EUR je veća nego prošle godine, a 275 EUR veća u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

U ljetnjim mjesecima u Crnoj Gori se povećava broj radnika zbog sezone, pa se može očekivati i nastavak trenda povećanja prihoda od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

