Prezentovan Big Science Business Forum 2024

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se mora osloniti na inovacije koje dolaze kroz saradnju, prije svega između privrede, nauke i istraživanja, kako bi ostali konkurentni na globalnom tržištu, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

Drakić je na prezentaciji Big Science Business Foruma 2024, koji će se od 1. do 4. oktobra održati u Trstu, kazala da je Crna Gora prepoznala značaj nauke i inovacija za svoj društveni napredak i globalnu konkurentnost, zbog čega im se daje sistemska institucionalna podrška.

Prezentaciju foruma je organizovala PKCG u saradnji s Ambasadom Italije i Ministarstvom vanjskih poslova, regijom Fruili Venecija Đulija i Centralnoevropskom inicijativom.

Iz PKCG su objasnili da je riječ o važnom događaju u čijem fokusu su visoke tehnologije i inovacije, a čiji cilj je da bude glavno mjesto susreta istraživačkih organizacija i privrede u Evropi, gdje učesnici razmatraju modele saradnje kako bi razvijali nova rješenja i usluge, uz upotrebu najsavremenijih tehnologija.

Drakić je navela da Crna Gora aktivno učestvuje u međunarodnim programima istraživanja i inovacija, kao što su Horizon 2020 i sada Horizon Europe, EUREKA mreža, ERASMUS i COST, te da je u okviru Regional Innovation Scoreboard 2024 (RIS) prepoznata kao zemlja koja je na putu unapređenja svoje inovativne sposobnosti.

„Ipak, još ima prostora za poboljšanje u infrastrukturi za istraživanje i razvoj, komercijalizaciji inovacija i povezanosti između istraživačkog sektora i privrede. Da bi se stanje unaprijedilo i ostvario dugoročan i održiv napredak, potrebno je kontinuirano ulaganje, podrška i promocija podrške inovacijama“, saopštila je Drakić.

PKCG povezuje privredu i nauku na skupovima koje organizuje, podržava osnivanje i rad poslovnih inkubatora i tehnoloških parkova koji pružaju infrastrukturu i podršku za startapove i inovativne firme, olakšavajući im pristup resursima potrebnim za razvoj i komercijalizaciju inovacija.

PKCG, kako su podsjetili njeni predstavnici, dodjeljuje i godišnju nagradu za inovativnost za doprinos unapređenju i razvoju postojećih i novih proizvoda i usluga, te stvaranju i primjeni naprednih i inovativnih tehnologija.

Ambasadorka Italije u Crnoj Gori, Andreina Marsella, rekla je da je prezentacija sastavni dio promotivne turneje.

„Ovo je veoma bitan događaj uoči velikog foruma u Trstu. Mi vjerujemo da ne postoji pravi ekonomski razvoj bez inovacija i podrške naučnim istraživanjima i zato su naši bilateralni odnosi uvijek bili fokusirani na ta pitanja, a forum će doprinijeti snažnijem povezivanju i stvaranju kontakata, što je posebno važno za projekte koje možemo zajedno implementirati“, kazala je Marsella.

Ona je čestitala Crnoj Gori dobijanje pozitivnog IBAR-a na međuvladinoj konferenciji u Briselu, što je, prema njenim riječima, važno za napredak u smislu pridruživanja EU.

„Shvatili smo da ne postoji stabilna Evropa bez doprinosa država Zapadnog Balkana i istočnoevropskih država“, poručila je Marsella.

Državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Marijeta Barjaktarović Lanzardi, rekla je da se Crna Gora nalazi u veoma specifičnom trenutku kada je u pitanju razvoj i inovacija, u periodu kada se bilježi rast, posebno u oblasti inovacijske politike.

„Ovo je trenutak kada moramo svi zajedno dati dodatni podsticaj za dalji razvoj, jer je uloga nauke izuzetno važna, kao i saradnja između nauke i privrede. Zbog toga je naša podrška ovom projektu od ključnog značaja i inovacije koje bilježe rast moraju biti podržane kroz jaku naučnu bazu“, saopštila je Barjaktarović Lanzardi.

Ona je dodala da će Ministarstvo kroz javni poziv podržati učešće pet naučnika na tom značajnom forumu.

Nacionalni koordinator Centralnoevropske inicijative iz Ministarstva vanjskih poslova, Radovan Bogojević, ukazao je na važnost aktivnog učestvovanja Crne Gore u regionalnim organizacijama i inicijativama.

On je naveo da učešće na predstojećem forumu u Trstu predstavlja jedinstvenu šansu za povezivanje, jer obuhvata učesnike iz srednje i istočne Evrope.

„Njegova vrijednost leži u mogućnosti za jačanje međunarodnih veza i saradnje, zato ovu priliku treba iskoristii“, poručio je Bogojević.

Predstavnik Centralnoevropske inicijative, Alessandro Lombardo, podsjetio je da su počeli sa radom 1999. godine sa četiri države članice, a da inicijativa danas broji 16 članica, od kojih je devet iz EU, a sedam kandidata za članstvo.

„Glavni cilj inicijative je da podržimo proces pridruživanja u EU kroz regionalnu saradnju te projekte koje doprinose održivom razvoju. Ekonomska saradnja je jako važan segment tog nastojanja i zato pružamo podršku organizaciji Big Science Business Foruma“, rekao je Lombardo.

Direktor BSBF Trieste foruma, Paolo Acunzo, predstavio je programe i ključne teme foruma, glavne govornike i paneliste, mogućnosti za učešće i umrežavanje, te objasnio proces prijave učešća na forumu.

„Duh našeg programa je konsolidacija BSBF brenda, uključujući sve velike naučne organizacije (BSOs) koje su trenutno partneri i nastavak trendova viđenih u Kopenhagenu i Granadi, održavajući temeljne principe najbolje prakse dok istovremeno pokušavamo poboljšati neke aspekte i uvesti naše inovativne ideje“, kazao je Acunzo.

