Prevezli skoro 200 hiljada putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova državna avio-kompanija Air Montenegro je za godinu od početka komercijalnih letova 10. juna prošle godine prevezla skoro 200 hiljada putnika, saopštila je vršiteljka dužnosti direktorice kompanije, Dragana Frantov Nikolić.

Ona je u intervjuu Vijestima kazala da mogu biti zadovoljni tim rezultatom jer su ga ostvarili u periodu pandemije, rusko-ukrajinske krize i na samom početku poslovanja uz mnogo drugih otežavajućih okolnosti.

Frantov Nikolić je na ovu funkciji imenovana krajem marta ove godine, nakon što je prethodni direktor Predrag Todorović podnio ostavku. Ona je od početka rada Air Montenegra bila njegov komercijalni direktor, a prethodno je rukovodeće pozicije imala u Air Serbia.

“Kada uzmemo u obzir pandemiju, zatvorena tržišta, sami početak poslovanja i niz drugih otežavajućih okolnosti, kao i činjenicu da smo sa letovima počeli u junu, možemo biti zadovoljni sa skoro 200 hiljada prevezenih putnika za prvu godinu. Najave za ovu sezonu su jako dobre i očekujemo još bolje rezultate”, rekla je Frantov Nikolić.

Ona je kazala da se nadaju da će epidemijska situacija biti stabilna i da konflikt u Ukrajini neće u drastičnoj mjeri umanjiti interesovanje stranih turista sa nekih drugih, zapadnih tržišta.

“Istakla bih, ipak, da smo za samo godinu već udvostručili broj destinacija ka kojima letimo i značajno povećali broj frekvencija na nekim postojećim rutama. Kompanija je osnovana u jeku pandemije, kada su mnoga tržišta bila zatvorena tako da smo se od starta prilagođavali neizvjesnoj situaciji i fokusirali se tada na regionalna tržišta. Nakon dužeg perioda se otvaraju tržišta, ali i novi izazovi u avio-industriji”, navela je Frantov Nikolić.

Veliki broj avio-kompanija i aerodroma je, kako je kazala, tokom pandemije otpustio značajan broj zaposlenih jer je cijeli saobraćaj bio sveden na minimalan broj letova.

“Sada, međutim, imamo situaciju da kompanije nijesu očekivale naglo otvaranje tržišta, zbog čega se suočavaju sa novim problemima. Samo na aerodromima u Parizu na primjer, fali više hiljada ljudi, a slično je sa svim velikim evropskim aerodromima, dok avio-kompanije otkazuju letove jer nemaju dovoljan broj pilota i posade”, rekla je Frantov Nikolić.

Prema njenim riječima, nedostatak radne snage na aerodromima dovodi do kašnjenja i problema u realizaciji letova velikog broja avio-kompanija, dok se zbog povećanog obima posla i nedovoljnih kapaciteta organizuju i štajkovi radnika.

“Air Montenegro se, na primjer, još prije par mjeseci dogovorio o dva leta sedmično na liniji Podgorica-Kopenhagen kao i dane i vrijeme letova, da bi se upravo zbog ovih problema na aerodromu u Kopenhagenu dovela u pitanje realizacija letova. Ipak, poslije dužeg perioda pregovora, uspjeli smo da dođemo do kompromisnog rješenja tako da ćemo početi sa saobraćajem jednom sedmično u junu, dok su od jula planirana dva leta sedmično”, kazala je Frantov Nikolić.

Ona je, na pitanje da li vjeruje da ToMontenegro može imati pozitivno poslovanje, ili da bude na nuli uz minimalnu i zakonitu pomoć države, odgovorila da je važno pitanje, prije svega, da li je i zbog čega Crnoj Gori potrebna nacionalna avio-kompanija.

“Mišljenja sam da država koja ima svoju avio-kompaniju vidi prije svega sve benefite koje ona donosi i da glavni cilj nije u profitu te kompanije. Svaka zemlja ima određene prioritetne strateške ciljeve koji se donekle mogu razlikovati od zemlje do zemlje, ali ako govorimo o Crnoj Gori, fokus je prvenstveno na razvoju turizma kao glavne privredne grane, koja predstavlja i jednu od najperspektivnijih djelatnosti u budućem ekonomskom napretku zemlje”, navela je Frantov Nikolić.

Ona je rekla da se, posmatrano u geografskom smislu, Crna Gora nalazi van glavnih pravaca i magistralnih evropskih koridora. Zbog toga je, između ostalog, jako važna i izgradnja auto-puta.

“Iako to podrazumijeva velika finansijska stredstva, na taj način se ulaže dugoročno u budućnost Crne Gore kao turističke destinacije koja, uz bogatu ponudu prirodnih ljepota, planina, obale, ekskluzivnih mjesta treba da uporedo razvija i saobraćajnu infrastrukturu. Dio te infrastukture je i avio-saobraćaj”, smatra Frantov Nikolić.

Ona je navela da se profil putnika i način putovanja značajno promijenio posljednjih decenija i ono što je za većinu zajedničko je da žele brz i siguran transfer do udaljenih destinacija, zbog čega i biraju avio-prevoz, ili ukoliko se odlučuju za putovanje kopnenim putem, biraju zemlje koje su povezane auto-putevima.

