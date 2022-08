Preuzimanje Željezare da se završi do 1. septembra

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici Željezare očekuju da se sudbina te fabrike riješi do 1. septembra.

Oni su poručili da neće dozvoliti da ih turski investitor pošalje na Biro rada i nadaju se da će se, ako se pregovori oduže, naći kompromisno rješenje i da će nastaviti da primaju plate i nakon isteka ugovora, 1. septembra.

Predstavnik radnika Željezare, Ivan Vujović, kazao je za Televiziju Crne Gore, da su radnici upoznati da su pregovori o sudbini fabrike počeli.

“Iskreno se nadamo da će se to što prije završiti i da su Turci ozbiljni u ovoj priči da prodaju fabriku. Što se tiče države i Elektroprivrede (EPCG), mislimo da tu nema nekih prepreka, jer smo dobili garancije da oni žele da ovu stvar završe do kraja”, kazao je Vujović, prenosi portal RTCG.

Radnici su, kako je rekao Vujović, nestrpljivi i očekuju da se to pitanje riješi do 1. septembra, do kada imaju rješenja.

Radnici poručuju da neće dozvoliti da ih turski investitor, nakon tog datuma, pošalje na Biro rada.

“Radnici se nadaju da će, ako se oduže pregovori, naći neko kompromisno rješenje da nastavimo da primamo zarade i poslije 1. septembra”, naveo je Vujović.

Premijer Dritan Abazović je u ponedjeljak, nakon sastanka na kome se odlučivalo o predlogu da Elektroprivreda (EPCG) otkupi imovinu Željezare, kazao da elektroenergetska kompanija ima zeleno svjetlo da otpočne razgovore sa turskom kompanijom o preuzimanju Željezare.

Iz EPCG su poručili da u cijeli posao ulaze zbog toga što u Željezari vide dobar energetski potencijal, a ta najava ohrabrila je radnike Željezare koji su najavili da ipak nastavljaju sa štajkom na krovu zgrade.

