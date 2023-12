Pretvaraju dug u akcijski kapital

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je dala saglasnost za pretvaranje duga tivatske Lustice Development od četiri miliona EUR prema državi u akcijski kapital u toj kompaniji.

Na taj način će država Crna Gora imati četiri miliona akcija u kompaniji Lustica Development, čija nominalna vrijednost iznosi po jedan EUR.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, potraživanja prema tivatskoj kompaniji odnose se na četiri dospjele dodatne godišnje rate za 2019, 2020, 2021. i prošlu godinu.

Ugovorom o zakupu i izgradnji, koji su Luštica development, Vlada Crne Gore i Opština Tivat, zaključili 23. oktobra 2009. godine, predviđeno je da će kompanija, između ostalog, za prvih deset godina perioda zakupa plaćati Vladi i dodatnu godišnju zakupninu u iznosu od milion EUR.

U ugovoru je predviđeno da navedena dodatna godišnja zakupnina neće predstavljati novčano plaćanje, već će biti plaćena u naturi, u formi izdavanja državi običnih akcija u društvu.

Iz Vlade su kazali da su do sada već plaćene dodatne godišnje zakupnine u ukupnom iznosu od pet miliona EUR, po kom osnovu je država stekla vlasništvo nad dodatnih miliona običnih akcija u Društvu.

Kako su rekli, ukupni akcijski kapital društva na dan donošenja Odluke Skupštine akcionara društva iznosi 69.559.781 EUR i podijeljen je na isto toliko običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od jedan EUR.

„Na osnovu emisije akcija koja treba da se sprovede obezbjeđuje se plaćanje godišnje dodatne zakupnine Vladi, za prethnodne četiri godine, dok će za ovu godinu, nakon donošenja odgovarajuće Odluke Skupštine akcionara biti izvršeno i plaćanje posljednjeg iznosa po osnovu dodatne godišnje zakupnine“, navodi se u saopštenju.

