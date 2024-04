Pretkvalifikacioni tender objavljen na sajtu EBRD

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pretkvalifikacioni tender za dionicu auto-puta Mateševo-Andrijevica objavljen je na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Premijer Milojko Spajić najavio je danas da će pretkvalifikacioni tender biti objavljen i da će trajati dva mjeseca, odnosno do 23. juna.

„Nadamo se da ćemo dobiti maksimalan broj ponuđača i izvođača koji su zainteresovani za izvođenje ove dionice”, rekao je Spajić na konferenciji za novinare.

On je objasnio da nakon toga počinje procedura glavnog tendera, koja će trajati takođe dva mjeseca, i u okviru koje će od onih koji prođu pretkvalifikacioni tender biti izabran glavni izvođač.

Iz Vlade su objasnili da je istovremeno počeo i proces eksproprijacije, kako bi se izbjegli bilo kakvi problemi u vezi s tim u momentu kada počne gradnja dionice.

Pretkvalifikacioni tender je dostupan na linku https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html

