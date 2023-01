Prepoznati zapaženi rezultati AZK-a na Odboru za stabilizaciju i pridruživanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zapaženi rezultati Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) prepoznati su na sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije (EU), saopštili su njeni predstavnici.

Iz AZK-a su kazali da je u srijedu održan sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, na kojem je, između ostalog, razgovarano o napretku u okviru pregovaračkog Poglavlja 8 – Konkurencija.

Agenciju su predstavljali predsjednik Savjeta Dragan Damjanović, direktor Nebojša Jovović i samostalni savjetnik zadužen za međunarodnu saradnju Luka Dedić.

Damjanović je informisao kolege iz Evropske komisije (EK) o statusu aktuelnih predmeta koji se nalaze u fokusu crnogorske javnosti i evropskih partnera.

On je dodao da Agencija posvećeno pristupa jačanju administrativnih kapaciteta, kao jednom od ključnih zahtjeva sa evropske agende i da pozitivan rezultat predstavlja činjenica da su ispunjeni svi ciljevi definisani Programom pristupanja Crne Gore EU za prošlu godinu na ovom planu.

Damjanović je, kako je saopšteno, izrazio uvjerenje da će tokom ove godine biti nastavljen pozitivan trend koji će biti notiran u ovogodišnjem Izvještaju o Crnoj Gori.

On je istakao da raduje činjenica da je EK prepoznala napore Agencije na planu preventivnog djelovanja i uključivanja u složene predmete na samom početku, što daje bolje šanse za iznalaženje rješenja koja će zadovoljiti sve uključene strane sa posebnim akcentom na osjetljivu socijalnu komponentu predmetnih slučajeva.

„Od izuzetne važnosti za Agenciju predstavlja unapređenje zakonodavnog okvira, koji obuhvata pitanja potpune nezavisnosti te institucije. Očekuje se da će se predmetni zakon naći u skupštinskoj proceduri do kraja ove godine“, dodaje se u saopštenju.

Šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje, Majkl Miler, je pozdravio napore Agencije na planu postizanja potpune nezavisnosti u svom radu.

On je rekao da raduje činjenica da je Agencija objavila značajan broj odluka i mišljenja u prethodnom periodu i da se u sklopu stečajnog postupka za Montenegro Airlines radi na povraćaju nezakonito date državne pomoći u iznosu od 56 miliona EUR.

EK je pozdravila dodatne napore Agencije na planu jačanja bilateralne saradnje sa zemljama članicama sa posebnim akcentom na uspostavljanje bilateralne saradnje sa Njemačkom.

Miler je zaključio da je Agencija ostvarila zadovoljavajuće rezultate u prethodnom periodu kroz partnerski i iskren odnos sa evropskim partnerima.

