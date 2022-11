Prelomni trenutak u razvoju energetskog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpisivanje sporazuma između Elektroprivrede (EPCG) i američke kompanije UGT Renewables, prelomni je trenutak u razvoju enegretskog sektora, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Izvršni direktor kompanije UGT Renewables Adam Korteze i predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović potpisali su večeras u Vili Gorica sporazum o zajedničkom razvoju projekata u oblasti proizvodnje elektične energije iz obnovljivih izvora i skladištenja.

Abazović je kazao da Crna Gora treba da se razvija kao zelena, energetski nezavisna država.

„Uspjeli smo da spojimo Sjedinjene Američke Države (SAD) i Južnu Koreju. Mislim da na ovaj način dokazujemo cilj Vlade, a to je da dovodimo renomirane kompanije“, rekao je Abazović, prenosi Mediabiro.

On je dodao da vjeruju da je to dobar početak, da ce UGT i Hyundai, zajedno sa crnogorskim firmama, ostvariti nešto što se očekuje više od 40 godina a to je stvaranje novih energetskih objekata.

„Crna Gora mora da nađe balans. Siguran sam da će iskustvo koje imaju kompanije iz SAD-a i Južne Koreje dodatno doprinijeti da dođemo do zelene energije, novih radnih mjesta i da će se sačuvati naša okolina“, naveo je Abazović.

Kako je kazao, cilj je da Crna Gora ima električnu enegriju za izvoz i da se poveže sa drugim zemljama.

„Sa time dolazi progres i težimo blagostanju. Sve one kompanije koje imaju ideje o zdravom biznisu su više i nego dobrodošle“, poručio je Abazović.

Đukanović je kazao da je na ovaj način uspostavljena strateška saradnja koja za EPCG predstavlja veliki iskorak u kontekstu prevazilaženja efekata globalne energetske tranzicije, kao i nadokanđivanja ulaganja u proizvodnju električne energije, koje u prethodnim decenijama nije postojalo.

„Još prošle godine smo kroz projekat Solari 3.000 plus najavili veliki investicioni ciklus. Obučili smo 300 montera i cilj nam je da se taj proces nastavi, jer tako stimulišemo zapošljavanje i rast privrede“, naveo je Đukanović.

On je rekao da se danas sa neskrivenim zadovoljstvom može reći da je u planu proširenje postojećeg projekta 5.000 plus.

Đukanović je istakao da je njihova ideja zasnovana na tome da EPCG transformišu u kompaniju koja će znati da iskoristi solarna, hidro i vjetro potencijale Crne Gore.

„Jasno je da je solar pobjednik energetske tranzicije. Veliku čast mi predstavlja činjenica da kao predsjednik Odbora direktora EPCG potpisujem Sporazum sa američkom kompanijom UGT Renewables. Veoma se radujemo i saradnji sa renomiranom kompanijom Hyundai“, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ima ogromni solarni potencijal i nada se da će država prebroditi energetsku tranziciju.

Izvršni direktor kompanije UGT Renewables Adam Korteze, kazao je da gdje god su prisutni, angažuju lokalne firme, kao i to da su na području regiona uspostavili stratešku saradnju sa kompanijom Hyundai.

“Definisali smo glavne ciljeve ovog projekta. Prije svega, to je unaprijeđenje energetske nezavisnosti Crne Gore, proizvodnja nove i čiste energije po pristupačnoj cijeni i proširenja kapaciteta, kako bi se Crna Gora okrenula ka 100 procentnoj proizvodnji elektične energije,” kazao je Kortez.

Predstavnik kompanije Hyundai Engineering, Sang-Min Park, istakao je da mu je velika čast i privilegija što ima priliku da prisustvuje večerašnjoj ceremoniji.

,,Zapošljavamo oko 80 hiljada ljudi i od nedavno je naša kompanija posvećena kampanji smanjenja karbonizacije. Prema našim aktivnostima, mi se širimo na energetski sektor i sektor obnovljivih izvora energije“, rekao je Park.

On je ocijenio da je važno da se unaprijedi energetska obnovljivost u Evropi i da se smanje karbonske misije.

Kako je dodao, očekuje da će projekat, koji podržava Vlada Južne Koreje i SAD-a, obezbijediti energetsku nezavisnot Crne Gore i da će unaprijediti lokalnu ekonomiju.

Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke, zahvalila se cijelom timu UGT koji je omogućio ovaj događaj.

„Projektom će se obezbijediti razvoj solarnih elektrana, što je jedinstvena šansa za američke partnere. Svi smo svjesni potencijala u bileteralnoj i ekonomskoj saradnji. Kako se Crna Gora suočava sa neriješenim energetskim problemima, ovo predstavlja korak u pravom smjeru“, rekla je Rajnke.

