Preko hiljadu EUR penzije prima 1,9 hiljada penzionera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penziju od preko hiljadu EUR u julu ove godine je imalo 1,94 hiljade penzionera, od ukupno 104,68 hiljada korisnika, što nije ni dva odsto od ukupne populacije koja je ostvarila to pravo, pokazuju podaci Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

U isto vrijeme, penzije do 450 EUR primalo je 72,18 hiljada starih, što je više od dvije trećine od ukupne brojke penzionera. Od toga je 40,32 hiljade penzionera primalo minimalnu penziju od 282 EUR.

„Najniža penzija je u februaru 2020. godine iznosila nešto preko 128 EUR, a do jula te godine uvećana je na 145 EUR. U julu 2021. bila je neznatno veća, 147 EUR, a do februara prošle godine je uvećana na 204 EUR. U julu prošle godine bila je 220 EUR, do februara ove godine je narasla na 259 EUR, a od maja iznosi 282 EUR“, precizirali su iz ASP-a.

U julu ove godine je iznos penzije između minimalne od 282 EUR i 406 EUR primalo 25,12 hiljada penzionera, a penziju u rasponu od 406 do 450 EUR primilo je njih 6,74 hiljade.

„Ukoliko bi došlo do formiranja nove vlade, jedno od predizbornih obećanja se odnosilo na to da će minimalna penzija iznositi 450 EUR, pa bi oko 72 hiljade starih moglo da ima očekivanja o značajnijem uvećanju penzionih primanja od početka naredne godine“, rekli su iz ASP-a.

Kako su naveli, penzije u iznosu od 450 EUR do 818 EUR u julu ove godine ostvarila je 27,1 hiljada penzionera, dok je onih čije penzije iznose od 818 EUR do hiljadu EUR bilo 2,99 hiljada korisnika.

„Ove evidencije ne obuhvataju korisnike srazmjernih penzija, a prednji podaci ukazuju na nezavidan položaj najstarije populacije u zemlji, od kojih značajan dio u poznoj životnoj dobi umjesto ugodne starosti su prosto “osuđeni” na puko preživljavanje“, napomenuli su iz ASP-a.

Od ukupnog broja penzija, najviše je bilo starosnih i to 60,68 hiljada, porodičnih 27,45 hiljada, a invalidskih 16,55 hiljada.

„Kada se uračunaju i srazmjerne penzije u Crnoj Gori, ukupna brojka penzija je u julu iznosila 110,27 hiljada. U zemlji je početkom ove godine procjena broja stanovnika bila oko 616 hiljada građana, pa je bezmalo petina penzionera“, zaključili su iz ASP-a.

