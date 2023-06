Preko 100 turoperatora na promociji Crne Gore u Saudijskoj Arabiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) predstavila je ove sedmice turističku ponudu Crne Gore tržištu Saudijske Arabije, u okviru roadshow kampanje, i to u Džedi i Rijadu.

Iz NTO su kazali da je roadshow organizovan u saradnji sa avio kompanijom Flynas, koja ima sezonske letove na relaciji Rijad-Podgorica, u periodu od 1. jula do 31. avgusta.

Savjetnica direktorice NTO, Anisa Murić, rekla je da su sproveli niz aktivnosti vezano za promociju turističke ponude Crne Gore na tržištu Bliskog istoka.

“Imajući u vidu proširenje postojećih i otvaranje novih avio linija, u cilju povećanja turističkog prometa i ostvarenja saradnje sa partnerima iz Saudijske Arabije organizovali smo poslovne radionice u Džedi i Rijadu na kojima je prisustvovalo preko 100 turoperatora i turističkih agenata. Zadovoljstvo nam je da je interesovanje za Crnu Goru zaista veliko i što su predstavnici crnogorske turističke privrede imali priliku da održe niz sastanaka, te očekujemo uspostavljanje saradnje“, navela je Murić.

Ona je, nakon uspješno organizovanih radionica u Rijadu i Džedi, najavila nastavak promotivnih aktivnosti.

Generalna direktorica Direktorata za razvojne politike u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Aleksandra Gardašević Slavuljica, održala je prezentaciju o povezivanju turističkih destinacija.

Ona je saopštila da se crnogorska delegacija susrela sa predstavnicima visokog menadžmenta avio kompanija Flynas i Flyadeal koje planiraju letove ka Crnoj Gori.

“Prisutna je i turistička privreda Saudijske Arabije, tako da su očekivanja velika i sigurni smo da će Crna Gora biti destinacija izbora za putnike sa tog tržišta. U našem fokusu nije samo Saudijska Arabija već tržište Bliskog istoka. Promociju obavljamo putem različitih kanala na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i ostalih zemalja“, rekla je Gardašević Slavujica.

Ona je dodala da je u pitanju visokoplatežno tržište i da očekuju da će turisti sa tih tržišta posjetiti Crnu Goru i produžiti svoj boravak, jer Crna Gora zaista ima šta da ponudi.

Otpravnik poslova Ambasade Crne Gore u UAE, Mladen Bojanić, podržao je promociju Crne Gore kao turističke destinacije, zahvalio se avio kompanijama Flynas i Flyadeal na uspostavljanju direktnih avio linija i najavio proširenje ukupne ekonomske saradnje sa Saudijskom Arabijom.

On je kazao da je nakon održanog sastanka sa predstavnicima Ministarstva energetike Saudijske Arabije još uvjereniji da će se ekonomska saradnja sa tom državom brzo proširiti i na druge oblasti ekonomije.

Predstavnik turističke agencije Rwafi Al-Ahlam, Hossam Nada, smatra da je Crna Gora divno mjesto koje treba da posjeti svako ko ima priliku, jer ima divnu obalu i sjajne plaže.

„Našim klijentima preporučujemo da posjete Crnu Goru i vjerujemo da će je u narednim godinama veliki broj njih obići”, kazao je Nada.

Abdullah M. Kashmiri ispred kompanije Sky holding već je posjetio Crnu Goru, tačnije Budvu, Kotor i Herceg Novi, tokom vaterpolo kampova.

„Tada me je fascinirao način života mještana, koji idu u teretanu, pecaju i rone. Nadam se da će svi imati priliku da posjete Crnu Goru i vide tu ljepotu prirode i načina života”, kazao je Kashmiri.

Iz NTO su kazali da su turoperatori veoma zainteresovani da Crnu Goru uvrste u svoje programe, te da im je veliko zadovoljstvo što se upoznaju sa turističkom ponudom Crne Gore.

“Ovo je prvi put da se Crna Gora predstavlja u Saudijskoj Arabiji, kako bi promovisala svoje ljepote. Kada ovdje pričamo o Crnoj Gori govorimo o netaknutoj prirodi i bogatoj ponudi”, rekao je predstavnik turoperatora Alga travel, Sheik Nazeer.

Događaju su prisustvovali predstavnici avio kompanije Flynas, a pored njih sezonski let za Crnu Goru imaće i avio kompanija Flyadeal, koja sa letovima prvi put kreće od 24. juna do 7. septembra.

Predstavnik Flynus-a, Abdulrahman Abubakar Tajuddin, rekao je da će letovi iz Rijada za Crnu Goru biti realizovani tri puta sedmično, utorkom, četvrtkom i subotom.

Direktorica Turističke organizacije (TO) Podgorica, Irena Rogošić, navela je da uvođenjem direktne linije na relaciji Rijad-Podgorica, Podgorica bilježi porast broja turista.

“Podgorica dominantno pripada kategoriji MICE destinacije i predstavlja izvarendan ambijent za poslovne prilike i mogućnosti. U fokusu našeg predstavljanja, pored sportskog, kulturnog i šoping turizma, biće i bogata gastronomska i vinska ponuda”, kazala je Rogošić.

Predstavnik turističke agencije Gold travel, Enis Cikotić, saopštio je da je odziv veoma dobar i Saudijska Arabija je prepoznala mogućnosti koje Crna Gora pruža.

Prema njegovim riječima, Crna Gora će svake godne biti sve poopularnija među gostima iz Saudijske Arabije, i sve posjećenija.

Predstavnik HG Budvanska rivijera, Marko Andrić, naveo je da se uspostavljanjem avio linija na relaciji Rijad-Podgorica i Rijad-Tivat očekuje veliki broj turista iz Saudijske Arabije.

“Ovdje smo imali mnogo sastanaka sa turoperatorima i turističkim agentima koji su pokazali veliko interesovanje za Crnu Goru. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo otvorili još jedno tržište kojem je naša destinacija veoma interesantna”, rekao je Andrić.

