Preispitati da li je za Meljine plaćena tržišna cijena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privatizaciju nekadašnjeg vojnog kompleksa u Meljinama treba što prije preispitati kako bi se utvrdilo da li je za prodaju vrijedne lokacije plaćena tržišna cijena, što otvara prostor za povratak u državno vlasništvo, saopšteno je iz Asocijacije za socijalnu pravdu.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da bi trebalo utvrditi da li je za kompleks plaćena tržišna cijena, što bi otvorilo prostor da se on vrati u državno vlasništvo, kako je to ranije učinjeno sa ulcinjskom Solanom.

„Vlada je prošle godine u državno vlasništvo vratila vrijednu lokaciju Solane, utvrđujući da kupac nije platio tržišnu cijenu. I za slučaj privatizacije bolničkog kompleksa u Meljinama se može ocijeniti da se radi o sličnom modelu, te je neophodno preduzeti konkretne mjere u cilju zaštite javnog interesa u zemlji i interesa Opštine Herceg Novi, zajedno sa zaposlenima“, naveli su iz ASP-a.

Oni su kazali da su mediji nedavno prenijeli informaciju da se pred međunarodnom arbitražom suda u Hagu, pred kojim je odštetni zahtjev Atlas grupacije od pola milijarde EUR, na odštetni zahtjev te grupe za bolnicu Meljine odnosi iznos od 80 miliona EUR.

Oni su podsjetili da je ta privatizacija realizovana 2008. godine, kada je kupcu kompleks prodat za 25,1 miliona EUR, ali tako što mu je omogućeno da cijenu plati obveznicama, koje je tadašnja vlada otkupljivala po vrijednosti od jedan EUR, dok su na tržištu one trgovane po 35 centi.

„Prema raspoloživim javnim podacima, konzorcijum, čiju su okosnicu činili Invest i Atlas banka, u vlasništvu Duška Kneževića, kojeg su tada mediji označavali bliskim tadašnjoj vladi, suštinski je platio oko deset miliona za kompleks“, navodi se u saopštenju ASP.

Oni su dodali da je nekoliko godina kasnije za potrebe vlasnika vrijednost lokacije utvrđena na 56 miliona EUR, iako on nikada nije realizovao investicioni program od 119 miliona, koji se obavezao da će sprovesti u sedmogodišnjem roku od usvajanja novog planskog dokumenta.

„Iako je tenderom tražen razvoj zdravstvenog turizma, planskim dokumentom je višestruko uvećana cijena lokacije, jer je omogućena gradnja oko 90 hiljada kvadrata objekata, od čega dvije trećine za turističke apartmane i hotel, a trećina za bolnički kompleks“, rekli su iz ASP-a.

Vlada, prema njihovim riječima, nikada nije javno saopštila preciznu cijenu plaćenu obveznicama. Takođe, nije poznato ni kolika je trenutna tržišna vrijednost lokacije, koja se nalazi na samoj obali mora.

Kompanija Meljine kompleks, koja je vlasnik kompleksa, sada je u stečaju, a u međuvremenu zaposleni traže promptno rješenje problema.

