Pregovori za izgradnju druge dionice u toku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U toku su preliminarni pregovori za izgradnju druge dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović.

“Obezbijedili smo grant od šest miliona EUR za studiju održivosti za cijeli auto-put i pripremu projektne i tenderske dokumentacije za nastavak. Studija bi trebalo da pokaže koja će dionica biti rađena sledeća“, kazao je Šahmanović na konferenciji Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope, modernizacija u kineskom stilu i nova prilika svijeta.

Šahmanović je naveo da za sada pregovaraju o 22 kilometra auto-puta koji će koštati oko 500 miliona EUR.

„Ušli smo u pregovore sa Evropskom komisijom (EK) i kao rezultat imamo odobren grant od 40 odsto, 200 miliona besplatnih sredstava. Ostao bi bilo kreditno zaduženje i to sa kamatnom stopom od jedan odsto”, kazao je Šahmanović.

On je dodao da je saglasan da treba raditi na obnovljivim izvorima energije, prenosi Media Biro.

”Moramo imati alternativu za Termolektranu (TE) Pljevlja koja će biti stavljena van funkcije. Smatram da su, osim solarnih panela, obnovljivi izvori energije dobar put ka rješenju”, naveo je Šahmanović.

Prodekanka za međunarodnu saradnju, Tamara Backović, kazala je da je Ekonomski fakultet posvećen izgradnji budućih lidera.

Ona je dodala da studentska razmjena može biti dobro ulaganje u buduću saradnju dvije zemlje.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, rekla je da je u prošloj godini saradnja Kine i Crne Gore mnogo veća nego prethodnih godina.

“Kod nas postoje predrasude da je kinesko tržište daleko i da bi to naše proizvode učinilo manje konkuretnim zbog dodatnih troškova. Ali, vjerujem da postoji potencijal u izvozu. Unutrašnji dogovori i organizacija bi sigurno poboljšali izvoz naših proizvoda u Kinu. A to je samo jedan od segmenata saradnje”, kazala je Drakić.

Ona smatra da je zamajac u saradnji sa Kinom izgradnja auto-puta Bar – Boljare, i da je ulaganjenu željeznicu i luku dobra perspektiva za našu privredu.

Prema njenim riječima, ne treba zanemariti turizam jer je Kinezima Crna Gora interesantna tokom cijele godine.

Drakić je rekla da je zaštita životne sredine važna oblast kojom se bavi Crna Gora i da je Kina svojim projektima idealan partner u njenom očuvanju.

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović, kazao je da saradnja sa Kinom u oblasti turizma postoji, ali da je loša.

“Nezadovoljan sam saradnjom sa vladama u ovom dijelu. Njihovo nerazumijevanje je nula turista sa ovog tržišta koje ima veliki potencijal. Problem su vize, jer kineski turisti ne mogu da je dobiju online. Da se poradi na viznom rješenju, imali bi milijardu kineskih turista. Mi možemo da uradimo sve što je uradila Kina, ali zato moramo da radimo kao Kinezi”, poručio je Radulović.

Bivši nacionalni koordinator inicijative 16+1 za Crnu Goru i bivši diplomata koji je bio angažovan u Kini, Vatroslav Belan, kazao je da vizni režim nije drugačiji nego u Hrvatskoj.

“Kineski turisti apliciranjem za šengen vizu mogu ući i u Crnu Goru. Najveća korist koju je Crna Gora imala od inicijative 16+1 jeste upravo kreditni aranžman za auto-put, imajući u vidu da je on rezultat ove inicijative”, kazao je Belan.

Konferenciju su organizovali Ekonomski fakultet, China Media Group i Media Biro.

