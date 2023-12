Predstavili zimsku ponudu i novogodišnje programe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) učestvovala je na promotivnom događaju u Sarajevu, u organizaciji Turističke organizacija Budve, na kojem su predstavljeni novogodišnji programi i ponuda zimske sezone.

Predstavnici NTO-a i turističkih organizacija Budve, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Ulcinja i Bara predstavili su novogodišnje programe, kao i ponudu zimske turističke sezone u ski-centrima, koji su privukli pažnju medija iz Bosne i Hercegovine (BiH).

Događaju je prisustvovao i savjetnik u Ambasadi Crne Gore u Sarajevu, Esmir Cikotić.

“Tokom konferencije, predstavnici medija iz BiH su imali priliku da učestvuju u nagradnoj igri i osvoje nagrade u vidu atraktivnih aranžmana na crnogorskom primorju koje su dodijelili NTO, lokalne turističke orgnizacije Budve, Herceg Novog i Tivta, kao i Montenegro Stars”, navodi se u saopštenju.

Vanja Iličić ispred BH Radija 1, kazala je da s obzirom na to da radi emisiju o turizmu, iz godine u godinu redovno prati promocije turističke ponude Crne Gore.

“Tradicionalno sam došla na prednovogodišnju konferenciju za novinare i oduševili su me programi za zimu, kao i način organizacije. Prvi put se desilo da tokom nagradne igre bude moje ime izvučeno i jedva čekam da uživam u hotelu u Herceg Novom. Sigurna sam da će tokom zime Crna Gora imati veći broj posjetilaca iz BiH”, rekla je Iličić.

Nagradni vaučer za produženi vikend u hotelu Splendid osvojio je novinar portala Ekskluziva.ba, Vedad Vranj.

“Kao i uvijek, predstavnici Crne Gore organizuju promotivne događaje na nivou. Sve pohvale za NTO i predstavnike primorskih gradova u kojima će biti upriličena novogodišnja dešavanja. Ja sam posebno oduševljen jer sam osvojio nagradu – dvovdnevni boravak u Bečićima”, kazao je Vranj.

Osim toga, NTO je u saradnji sa Ambasadom Crne Gore u Sarajevu učestvovala na ovogodišnjem međunarodnom humanitarnom bazaru, koji je održan u Sarajevu.

Predsjednica Organizacionog odbora Diplomatskog zimskog bazara, Gry Reinersten, kazala je da se nada da će uspjeti da prikupe sredstva zahvaljujući kojima će pomoći djeci i mladima u BiH.

“Pomažemo onima koji se suočavaju s raznim poteškoćama – djeci koja boluju od raka, siročadi, djeci koja su u teškoj finansijskoj situaciji. Dakle, pomažemo djeci i mladima širom zemlje”, dodala je Reinersten.

Na crnogorskim štandovima, koji su privukli veliki broj posjetilaca, našli su se lokalni proizvodi i suveniri iz različitih krajeva Crne Gore.

“Oduševio me izgled crnogorskog štanda, na kojem su se našli veoma zanimljivi ručno rađeni predmeti. Ovdje sam kupila interesantne proizvode za moju porodicu i prijatelje. Nadam se da ću na ovaj način pomoći nekom djetetu”, kazala je jedna od posjetiteljki, Zuhra Moro.

Edin Halilović iz Sarajeva iskazao je zadovoljstvo zbog prilike da kupi nešto od autentičnih proizvoda, koji ga podsjećaju na odmor koji je proveo u Crnoj Gori.

“Kupovinom proizvoda na ovom bazaru, ne samo da nosim sa sobom prelijepe uspomene na boravak u Crnoj Gori, već se osjećam posebno zbog doprinosa humanitarnoj akciji”, rekao je Halilović.

Pored velikog broja stanovnika BiH koji su posjetili bazar, primjetno je bilo interesovanje i predstavnika iz diplomatskog i političkog života, kao i medija koji su ispratili ove događaje.

