Predstavili raznoliku turističku ponudu na sajmu u Tirani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) predstavila je turističku ponudu Crne Gore na sajmu u Tirani.

Iz NTO je saopšteno da su na sajmu Tourism & Travel Show Albania interesovanje pokazali brojni posjetioci, koji su na crnogorskom štandu imali priliku da se upoznaju sa raznovrsnom ponudom.

“Događaj je bio prilika da se prisutni upoznaju sa ponudom za aktivan odmor u prirodi, povoljnim aranžmanima, kao i prirodnim i kulturnim znamenitostima Crne Gore”, naveli su iz NTO.

Koordinatorka Instituta za obrazovanje, nasljeđe i turizam u Albaniji, Anisa Hukaj, posjetila je crnogorski štand i kazala da Crna Gora ima predivnih mjesta koja vrijedi posjetiti.

“Turistima iz Albanije je to već dobro poznata destinacija, a Ulcinj je jedan od omiljenih gradova, a posebno iz razloga jer mnogi govore albanski”, rekla je Hukaj.

Kako je navela, ne zaostaju ni Budva, Kotor, a tokom zimske sezone i Kolašin.

“Mislim da je odlično što ste uzeli učešče na sajmu i da ćete napraviti značajne kontakte i privući turiste”, dodala je Hukaj.

Iz NTO su kazali da su na sajmu učestvovali vodeći akteri turističkog sektora Albanije, među kojima je Ministarstvo turizma i životne sredine, Nacionalna turistička agencija Albanije, Internacionalni aerodrom u Tirani, kao i veliki broj turističkih agencija.

Sajam, kako su rekli, predstavlja odličnu priliku za uspostavljanje kontakata.

Navodi se da je tokom sajma organizovan poseban događaj B2Balkan Platform na kojem je NTO takođe učestvovala.

“Događaj je organizovan u partnerstvu sa New Deal Europe, organizacijom koja je snažno posvećena unapređenju turizma na Balkanu i jugoistočnoj Evropi”, navodi se u saopštenju.

Iz NTO su rekli da je cilj tog događaja uvezivanje sa turoperatorima koji su zainteresovani za Balkan, odnosno za zemlje u regionu.

“Najveći broj turoperatora je iz zemalja njemačkog govornog područja – Njemačka, Švajcarska i Austrija, zatim iz Ujedinjenog Kraljevstva, a biće prisutni i turoperatori iz Sjedinjenih Američkih Država, Belgije, Italije i Grčke”, dodaje se u saopštenju.

Predstavnik turističke agencije KIT-Reisen iz Njemačke, Nabil Kobein, saopštio je da žele da prošire biznis na Hrvatsku i Crnu Goru i pokažu Crnu Goru njihovim turistima.

“Danas smo čuli pregršt zanimljivih informacija o Crnoj Gori, vidjeli zanimljive pakete i raznovrsnu ponudu, koja sigurno može privući veliki broj turista”, istakao je Kobein.

Komercijalni direktor Evropske turističke asocijacije, Šon Tagart, pohvalio je rad na unapređenju destinacijskog imidža Crne Gore.

“Ljudi danas traže nova iskustva, autentičnost, traže nešto različito, a Crna Gora to nudi i to na odličan način. Trebaju vam pravi kontakti i da znate koji turistički proizvod žele turoperatori, a vjerujem da na tome radite dobro i da je ovo jedna od prilika da to i ostvarite”, kazao je Šon Tagart.

Imajući u vidu činjenicu da su albanski turisti cjelogodišnji gosti, tržište Albanije je značajno za Crnu Goru i NTO će,kako su najavili, u narednom periodu nastaviti sa brojnim promotivnim aktivnostima.

