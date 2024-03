Predstavili ponudu Bara na sajmu u Pragu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bara predstavila je ponudu destinacije na Međunarodnom sajmu turizma Holiday World and Region World u Pragu.

Iz barske TO je saopšteno da je na sajmu vladalo veliko interesovanje turoperatora da uvrste Crnu Goru ili obogate programe za crnogorsku destinaciju koje već nude svojim klijentima.

“Posebno interesovanje izrazili su za ponudu kampova u našoj destinaciji. Posjetioci štanda informisani su o manifestacijama, turističkim atrakcijama, prirodnim ljepotama i kulturno istorijskom nasleđu, kao i cijenama u hotelskom i privatnom smještaju”, navodi se u saopštenju.

Kako su podsjetili, prema zvaničnim podacima Monstata, u prošloj godini u kolektivnom i individualnom smještaju boravilo je 95 odsto više gostiju iz Češke u odnosu na 2022, odnosno ostvareno je 92 odsto više noćenja.

Pored TO Bar, ponudu su predstavile i lokalne TO Herceg Novog, Tivta i Budve, koja je ujedno bila i nosilac sajmskog nastupa, kao i Nacionalna turistička organizacija (NTO) i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro.

NTO je u saradnji sa Air Montenegrom organizovala prezentaciju za češke turoperatore.

