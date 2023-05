Predstavili poljoprivredne potencijale Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, predstavio je privrednoj delegaciji Slovačke potencijale poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori i mogućnosti za strano investiranje.

Predstavljajući privredni ambijent u Crnoj Gori, kao i pogodnosti koje su na raspolaganju domaćim i stranim investitorima, Joković je izrazio i spremnost da u partnerskom odnosu sa zainteresovanim slovačkim kompanijama i investitorima doprinese realizaciji važnih projekata.

Joković i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, Stevan Gajević, razgovarali su u prostorijama Ministarstva kapitalnih investicija sa predstavnicima delegacije Slovačke o mogućnostima saradnje dvije države u oblasti poljoprivrede.

Joković je naveo da već dobre bilateralne odnose Crne Gore i Slovačke treba da prate još sadržajnija i intenzivnija saradnja na ekonomskom planu, kako bi se iskoristio veliki potencijal koji postoji u mnogim oblastima od obostranog interesa i značaja.

Delegaciju Slovačke, koju su činili predstavnici kompanija dominantno iz oblasti prehrambene industrije i poljoprivrede, kao i proizvođači opreme za prehrambenu industriju, predvodili su ambasador Slovačke u Crnoj Gori Boris Gandel, zamjenik ambasadora Martin Balco i direktor za spoljnu trgovinu u slovačkoj Agenciji za razvoj investicija i trgovine (SARIO), Egon Zorád.

Dvije delegacije su istakle značaj nastavka bilateralne saradnje, a imajući u vidu da je Slovačka jedan od najpozitivnijih primjera uspješne ekonomske tranzicije, navedeno je da su praktična iskustva te države veoma dragocjena i korisna.

“Iskazujući interesovanje za značajnije investicije i intenzivniju trgovinsku razmjenu, predstavnici delegacije Slovačke su naveli da postoji visok stepen saglasnosti po pitanjima bilateralne i međunarodne saradnje, te da treba težiti povećanju i diversifikaciji međusobnih ulaganja, koja predstavljaju temelj dugoročne ekonomske saradnje”, zaključuje se u saopštenju.

