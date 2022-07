Predmete uhapšenih stečajnih upravnika dodjeljuju drugima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud počeo je sa razrješenjem stečajnih upravnika i delegiranjem novih u predmetima koje su dužili uhapšeni Saša Zejak, Sanja Lješković, Snežana Jović, Ranko Radinović i Sreten Mrvaljević, koje Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja.

Rješenja o razrješenju osumnjičenih stečajnih upravnika do sada su donijeli sudija Privrednog suda, Dragan Vučević i zamijenica predsjednika tog suda Dijana Raičković, u predmetima u kojima su oni postupajuće sudije, pišu Vijesti.

Prema podacima lista, odluka o imenovanju novih stečajnih upravnika uslijedila je nakon više pismenih obraćanja stranaka u stečajnim postupcima koji su od Privrednog suda tražili delegiranje novih, kako ne bi nastupila šteta zbog toga što su zaduženi stečajni upravnici pod istragom.

Imenovanje novih stečajnih upravnika uslijedila su u stečajnim predmetima – Simon Voyages, Mikulići company, Nivel Invest, SAB – gradnja i Tri princa. Takva rješenja sudija Privrednog suda donijeta su zbog toga što su uhapšeni stečajni upravnici “objektivno spriječeni da preduzimaju radnje” koje bi trebalo da obavljaju u zakonom propisanim rokovima kako bi se time spriječila eventualna šteta stečajnom dužniku i stečajnoj masi u predmetima koje duže.

Sud je imao u vidu i da okolnost, koja je poznata strankama kao i široj javnosti, da su osumnjičeni stečajni upravnici u pritvoru od 9. maja, te da su objektivno spriječeni da preduzimaju radnje kako bi spriječili da nastupi šteta u stečajnim predmetima.

”Imali smo u vidu podnijeta, obrazložena pismena obraćanja, pojedinih stranaka, odnosno učesnika u postupku, i to upravo vezano za potrebu preduzimanja konkretnih radnji, kako bi se spriječio nastanak štete, odnosno kako bi se određene neophode radnje preduzele u zakonom propisanim rokovima, koji je po prirodi hitan postupak prema Zakonu o stečaju”, navodi se u jednom od rješenja o imenovanju novog stečajnog upravnika.

U sudskim rješenjima pozvali su se na Zakon o stečaju, kojim je predviđeno da sud po službenoj dužnosti može razriješiti stečajnog upravnika ako ne ispunjava svoje obaveze, jer zakonski tekst nije predvidio šta sud da radi ukoliko se otvori krivični postupak protiv stečajnih upravnika.

Stečajni upravnici su uhapšeni u okviru istrage SDT-a u kojoj je osumnjičen i predsjednik Privrednog suda u dva mandata, Blažo Jovanić. Oni su uhapšeni, 9. maja, a po odluci Apelacionog suda od 1. jula za još dva mjeseca im je produžen pritvor zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

Pod istragom SDT-a su i Pavić Globarević, Stana Čelebić, Darko Perović, Omer Markišić, Dejan Golubović, Vladan Nikolić, Danijela Laković i preduzeća Titan security, Securitas Montenegro, Top force system i Ogimar MNE, zbog sumnje da su u deset stečajnih predmeta sa Jovanićem i osumnjičenim stečajnim upravnicima, nezakonito postupali.

Vijesti pišu i da još nema zainteresovanih kandidata za fotelju razriješenog predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, jer dan prije zaključenja javnog oglasa Sudskog savjeta niko zvanično nije dostavio prijavu.

”Još nema zainteresovanih kandidata. Krajnji rok za okončanje oglasa je 28. jul”, nezvanično je rečeno Vijestima u Sudskom savjetu.

Sudski savjet je na sjednici, 1. jula donio odluku o izmjeni Plana slobodnih sudijskih mjesta, ali i da se raspiše javni oglas za izbor predsjednika Privrednog suda.

Savjet je tog dana riješio i da se Jovanić razriješi dužnosti predsjednika Privrednog suda, na predlog predsjednika Apelacionog, Mušike Dujovića.

