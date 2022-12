Predložene reformske mjere ocijenjene pozitivno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Struktura Nacrta Programa ekonomskih reformi (PER) Crne Gore od naredne do 2025. godine, kao i predložene reformske mjere, dobili su pozitivne ocjene na okruglom stolu u okviru javne rasprave o tom dokumentu, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

U cilju veće transparentnosti i objektivnog prikaza dokumenta, u petak je na okruglom stolu predstavljen Nacrt PER-a, u organizaciji Ministarstva finansija i uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kroz projekat Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori.

„Tokom diskusije su saopšteni određeni predlozi koji su se odnosili na unapređenje i kreiranje novih politika za građane, institucionalne mehanizme sveobuhvatne kontrole i prevođenje u legalan radni odnos osoba koje rade „na crno“, fiskalnu i politiku zapošljavanja, smanjenje uvoza životnih namirnica, finansijski sistem, racionalnije trošenje budžetskih sredstava“, navodi se u saopštenju.

Takođe, pohvaljena je struktura dokumenta.

“Po završetku javne rasprave, Radna grupa za izradu PER-a će sagledati i obraditi sve predloge i sugestije, nakon čega će finalizovati tekst dokumenta”, dodaje se u saopštenju.

Debati su prisustvovali predstavnici Saveza sindikata (SSCG), Unije slobodnih sindikata (USSCG), Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Privredne komore (PKCG), Unije poslodavaca (UPCG), Monstata, kao i određenih opština i resornih ministarstava u Vladi.

Nacionalni PER koordinator, Miloš Medenica, ocijenio je da je PER najvažniji srednjoročni dokument Crne Gore i da predstavlja osnovu za dijalog zemlje sa državama članicama i institucijama EU o pitanjima makroekonomskih, fiskalnih i strukturnih reformi.

“U okviru nacrta poglavlja pet, strukturne reforme su fokusirane na tri ključna izazova, i to povećanje zaposlenosti naročito žena i mladih, kao i rješavanje dugoročne nezaposlenosti, jačanje regulatornog okruženja i smanjenje neformalnosti u privredi”, objasnio je Medenica.

Proces konsultacija u pripremi PER-a je realizovan u dvije faze.

U septembru ove godine pokrenut je dijalog sa spoljnim zainteresovanim stranama sa pozivom da daju svoje predloge reformskih mjera koje će biti integrisane u PER.

U decembru su nastavljene konsultacije, sa ciljem da se razgovara o prvom nacrtu ukupnog dokumenta.

Nacrt PER-a za Crnu Goru od naredne do 2025. godina sadrži tri ključna poglavlja – makroekonomski i fiskalni okvir, kao i poglavlje o strukturnim reformama.

Makroekonomski okvir sadrži srednjeročne makroekonomske projekcije – bruto domaći proizvod (BDP), inflaciju i platni bilans. Poglavlje o fiskalnom okviru zasniva se na srednjeročnom fiskalnom okviru i budžetskim planovima za tri godine.

Vlada će u januaru usvojiti PER i u istom mjesecu biće dostavljen Evropskoj komisiji (EK).

