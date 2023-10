Pred Crnom Gorom period intenzivne izgradnje saobraćajnog sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pred Crnom Gorom je period intenzivne modernizacije i izgradnje saobraćajnog sistema, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović.

On je, na poziv ministra saobraćaja u Vladi Češke, Martina Kupke, učestvovao na Svjetskom saobraćajnom forumu u Pragu. Forum je, pored predstavnika Svjetskog saobraćajnog udruženja, okupio i zvaničnike institucija Evropske unije (EU), internacionalnih organizacija, akademija i drugih stručnjaka iz oblasti saobraćaja.

Oni su, kako je saopšteno iz Ministarstva, u okviru interaktivnih panelarnih diskusija, razmijenili znanja, iskustva, ali i mehanizme za unapređenje stanja u tom sektoru.

Na marginama konferencije, Šahmanović je razgovarao sa kolegama iz resora saobraćaja, kako iz Evrope, tako i šire, budući da je ovaj događaj okupio značajan broj ministara saobraćaja iz cijelog svijeta.

Šahmanović je ocijenio da država Crna Gora svojom površinom, dužinom putne infrastrukture, brojem stanovnika i registrovanih vozila, pripada grupi malih država.

„Međutim, kako je Crna Gora turistička destinacija, u određenim mjesecima ljetnjeg i zimskog perioda imamo značajno povećanje obima drumskog saobraćaja, kada dolazi do velikih saobraćajnih gužvi usljed nedovoljnog kapaciteta putne infrastrukture i slabo razvijenih alternativnih vidova transporta“, rekao je Šahmanović u okviru prvog dijela izlaganja na panelu konferencije.

Pored tih razloga, kao i težnje Crne Gore da zadrži status ekološke države, nameće se potreba za korišćenjem drugih alternativnih načina transporta, odnosno nemotorizovanih načina transporta, kako bi se smanjile negativne posljedice saobraćaja izražene u vidu saobraćajnih gužvi, saobraćajnih nezgoda i negativnog uticaja na životnu sredinu.

„S obzirom na to da je Crna Gora na putu pristupanja EU, a u cilju ispunjavanja ciljeva iz Zelene agende, država ima obavezu da kroz promociju zelenijih vidova transporta učini urbani saobraćaj dostupnijim svim kategorijama učesnika u saobraćaju, a naročito da stavi fokus na ranjive učesnike u saobraćaju, odnosno bicikliste, pješake, djecu i stare osobe“, smatra Šahmanović.

Prema njegovim riječima, Planom urbane mobilnosti potrebno je transportni sistem iz klasičnog, primarno prilagođenog putničkom automobilu, transformisati u transportni sistem prilagođen održivim oblicima saobraćaja – pješačenju, biciklizmu, javnom prevozu i prevozu ekološki prihvatljivim vozilima.

On je dodao da Crna Gora, kao ekološka država, kroz aktivnu promociju i upotrebu biciklizma i alterantivnih vidova saobraćaja, teži smanjenju zavisnosti o fosilnim gorivima i postavlja temelje za održivu mobilnost i zelenu tranziciju.

Tokom susreta sa češkim kolegom, bilo je riječi i o konkretizovanju saradnje na polju razvoja mobilnih urbanih šema za podsticanje zelenih vidova saobraćaja.

