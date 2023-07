Prava zaposlenih maksimalno ispunjena

Kamenari, (MINA-BUSINESS) – Prava zaposlenih na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane maksimalno su ispunjena, te će tako biti i ubuduće po svim osnovima, saopštio je predsjednik Odbora direktora Morskog dobra, Blažo Rađenović.

On je za portal RTCG istakao da se kompanija bliži drugom milionu prihoda, a da na “eventualne opstrukcije niko neće nasjesti”.

Rađenović je, komentarišući najave da bi trajekti mogli ostati bez posade, kazao da ne vidi svrhu stvaranja vještačkih tenzija.

“Naše javno preduzeće se vodi po visokim kriterijuma rada, discipline i odgovornosti, te ako to nekom stvara problem jer se ne uklapa u taj ambijent, ne mora biti dio kolektiva i moram ga razočarati da će tako biti i ubuduće. Ne vidim svrhu stvaranja atmosfere kao kad nijesmo imali kupljene trajekte i kada su se stvarale vjestačke tenzije iz tog perioda kako bi sačuvale biznis kumova”, rekao je Rađenović.

On je poručio da u Morskom dobru rade marljivo i da sve funkcioniše na visokom nivou, prenosi portal RTCG.

“Dižemo ljestvicu svakog dana kada je u pitanju naša poslovna politika, kako na plažama, privremenim objektima, zaštićenim područjima, tako i usluge trajektne linije Kamenari- Lepetani. Sve funkcioniše na najvišem nivou i tako mora biti”, naveo je Rađenović.

On je dodao da ga posebno raduje što sistem može da funkcioniše i bez predsjednika odbora direktora, direktora, ali i bilo kog zaposlenog.

“Naši zaposleni su jako odgovorni i do sada svojim radom i ponašanjem nijesu ni jednim segmentom pokazali da su spremni na bilo koju opstrukciju u radu ili prekud izvršavanja radne obaveze, tako da vjerujem da će to biti slučaj i ubuduće. Ako neko misli da će galamom nastaviti da stvara ambijent nestabilnosti zarad potreba nekih koji su prošlost na ovoj trajektnoj liniji. Vjerujte da će imati jednak epilog kao i ta firma i njen bivši direktor”, poručio je Rađenović.

TVCG je u petak objavila informaciju da zaposleni ttraže ugovore o radu na neodređeno vrijeme, te da postoji postoji mogućnost da bi trajekti mogli ostati bez posade.

Radnici su kazali da im ugovori obećani od prvog dana i da strahuju da bi dio njih od septembra mogao da ostane bez posla.

