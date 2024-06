Pozvali zainteresovane kandidate da pošalju CV

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je, u susret predstojećim Skupštinama akcionara u Željezničkom prevozu (ŽPCG) i Održavanju željezničkih voznih sredstava (OŽVS), u ime državnog kapitala, pozvalo sve zainteresovane kandidate za članstvo u Odboru direktora, da im pošalju svoj CV.

Iz Ministarstva su rekli da se CV šalje na e-mail adresu [email protected].

Javni poziv će biti otvoren do 7. juna, nakon čega će biti izvršen odabir najboljih kandidata.

“Pozivamo sve zainteresovane kandidate, koji putem članstva u odborima direktora svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama iz oblasti finansija mogu dati doprinos unapređenju poslovanja kompanija, da se prijave”, navodi se u saopštenju.

Takođe, u Ministarstvu su rekli da očekuju da je kandidat spreman da interes privrednog društva u svakom momentu mandata stavi ispred ličnog, političkog ili bilo kojeg drugog interesa.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva raspisuje javni poziv iz razloga što je nedavno završen otkup akcija manjinskih akcionara u oba društva, te stoga se vrši popuna po jednog mjesta u Odborima direktora oba društva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS