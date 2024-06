Pozvali zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada i socijalnog staranja pozvalo je sve zainteresovane da se u narednih 20 dana uključe u javnu raspravu o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Ministarstvo je pozvalo organe, organizacije, udruženja i pojedince da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta tog akta.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Ministarstva, ili na mejl [email protected] na odgovarajućem obrascu.

O tekstu Nacrta će tokom trajanja javne rasprave biti održan okrugli sto, a o njegovom terminu i mjestu održavanja javnost će biti blagovremeno obavještena putem internet stranice Ministarstva.

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti donijet je u aprilu 2019. godine.

Izmjenama i dopunama navedenog zakona se, kako se navodi u obrazloženju, prvenstveno pristupa zbog potrebe prilagođavanja njegovih odredbi u cilju nesmetanog uvođenja i implementacije programa Garancija za mlade, kao i zbog definisanja odredbi koje će biti osnov za interoperabilnost baza podataka, čiji je cilj povezivanje Zavoda za zapošljavanje sa drugim institucijama radi razmjene podataka.

Ključna novina se odnosi na uvođenje mogućnosti da se prijavljivanje u evidenciju nezaposlenih, kao i pristup uslugama za tržište rada i pravima za vrijeme nezaposlenosti kod Zavoda, može ostvariti i elektronskim putem, u skladu sa propisima o elektronskoj upravi.

Nezaposleni će ubuduće moći da se prijave u evidenciju Zavoda, osim ličnim dolaskom, i elektronskim putem. Poslodavcima će se olakšati procedura prijavljivanja slobodnih radnih mjesta, na način što će prijave o slobodnom radnom mjestu, kao i prijave o zasnivanju-prestanku radnog odnosa, osim neposrednom predajom, Zavodu moći da dostave i elektronskim putem.

Takođe, prijavljivanje na javne konkurse za realizaciju programa aktivne politike zapošljavanja, koje raspisuje Zavod, omogućiće se i elektronskim putem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS