Pozvali preduzetnike da se prijave na javni poziv

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar podsjetila je sve preduzetnike da se do 15. oktobra mogu prijaviti na javni poziv za program podsticanja razvoja preduzetništva i predstavila uspješne priče preduzetnika koji su u prethodnom periodu ostvarili podršku lokalne uprave.

Iz Opštine Bar su rekli da je u toku javni poziv za učešće u programu podsticanja razvoja preduzetništva.

Ukupan iznos direktne finansijske podrške opredijeljene za raspodjelu iznosi 270 hiljada EUR.

Javni poziv dostupan je na web sajtu www.bar.me, a biće otvoren do 15. oktobra.

“U želji da podstaknemo što veći broj barskih preduzetnika i preduzetnica da pokrenu ili unaprijede svoje poslovanje i da konkurišu za bespovratna finansijska sredstva Opštine Bar, predstavljamo pozitivna iskustva i uspješne priče preduzetnika koji su u prethodnom periodu ostvarili podršku lokalne uprave”, navodi se u saopštenju.

Opština Bar, kao jedan od primjera lokalne biznis priče navela je Marinu Markolović, diplomiranu inženjerku arhitekture i osnivačicu arhitektonskog biroa A1 Project.

Markolović je jedna od preduzetnica koje su učestvovale u projektu Snažne žene-Snažan Bar implementiranog od Opštine Bar i Međunarodne organizacije rada.

„U sklopu projekta sam imala priliku da pohađam Get ahead obuku kroz koju sam stekla znanja o razvoju poslovanja i koncipiranju biznis plana. Savjetovanje i podrška obezbijeđeni od Opštine Bar su mi jako pomogli i olakšali put do sopstvenog biznisa”, rekla je Markolović.

Ona je navela da im je kao dobitnicima grant sredstava za ideju Arhitekturom do boljeg životnog prostora dodijeljeno više od šest hiljada EUR utrošenih za kupovinu kancelarijskog namještaja, softvera i opreme neophodne za rad, repromaterijala, kao i za administrativne troškove osnivanja firme i troškove izdavanja licenci.

Njena poruka svim budućim preduzetnicama je da budu uporne, vjeruju u sebe i u svoje sposobnosti i da se prijave na neki od mnogobrojnih programa podrške, te da ne potcjene snagu malih koraka ka onome što žele ostvariti.

