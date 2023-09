Pozvali na očuvanje Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učesnici protesta za spas Instituta „Simo Milošević“, koji je održan ispred zgrade Vlade, poručili su da bi se gašenjem preduzeća ukinulo pravo na liječenje svima u Crnoj Gori.

Članovi Sindikalne organizacije Instituta i Unije slobodnih sindikata (USSCG) okupili su se na protestnom skupu za očuvanje Instituta ispred zgrade Vlade. Oni su nakon toga krenuli u protestnu šetnju od Karađorđeve ulice do raskrsnice na Bulevaru Stanka Dragojevića i Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog.

Učesnici protesta su u jednom trenutku blokirali most Blaža Jovanovića iz pravca centra grada, prenosi portal Vijesti.

Predsjednica Sindikata Instituta, Marija Obradović, kazala je ispred zgrade Vlade da je ljudski resurs ono što se mora sačuvati, a to su oni koji rade u Institutu.

„Gašenjem Instituta u Igalu ukinućete pravo na liječenje svima u Crnoj Gori“, poručila je Obradović.

Ona je rekla da radi pacijenata rade posvećeno bez obzira na isplaćivanje zarada.

Obradović se obratila i premijeru Dritanu Abazoviću.

“Gospodine Abazoviću, kazali ste da ćete potpisati našu peticiju. Za to vam hvala. Ono što tražimo od vas je potpis na verifikaciju kolektivnog ugovora”, dodala je Obradović.

Ministru finansija Aleksandru Damjanoviću poručila je da “dug Jugobanke nije samo dug zaposlenih”, te dodala da je on “naš dug”.

“Molim vas da ga riješavate”, dodala je Obradović.

Ona je poručila i da će Ministarstvo zdravlja, pod ministrom zdravlja Dragoslavom Šćekićem, ostati upamćeno “kao ono koje je devastiralo Institut”.

“Institut je jedini bastion odbrane koji je ostao. Moramo ga sačuvati jer pripada svim građanima. Tražimo hitno potpisivanje kolektivnog ugovora odnosno njegovu verifikaciju, isplatu zaostalih plata, rjesavanje pitanja Jugobanke, statusnog pitanja Instituta. Hitno počnite pregovore sa manjinskim akcionarima, Institut mora biti državno vlasništvo”, navela je Obradović.

Prisutnima se obratila Ivana Mihajlović ispred USSCG, poručujući da je Institut svima vrijedan i da će ga sačuvati.

„Institut ima zaposlene koji su možda najznačajniji ambasadori Crne Gore”, kazala je Mihajlović.

Ona je naglasila da je tužna što umjesto priče o proširenju Instituta, govore o čuvanju njegovih dijelova.

“Imam osjecaj da niko nikada neće odgovarati za stanje u Institutu”, kazala je Mihajlović.

Ona je ponovila zahtjeve sindikata Instituta i zahvalila radnicima sto čuvaju preduzeća.

“Poručujem Vladi da poslušaju glas građana i radnika i da na narednoj sjednici daju zeleno svjetlo kolektivnom ugovoru”, kazala je Mihajlović.

Unija je početkom avgusta, u saradnji sa sindikalnom organizacijom Instituta i Opštinom Herceg Novi, pokrenula kampanju za spas i očuvanje tog renomiranog brenda crnogorskog zdravstvenog turizma.

Kampanja se održava pod nazivom “Svi zajedno kao jedan, Institut je svima vrijedan”, a organizovana je u više crnogorskih gradova gdje su građani potpisivali peticiju za spas tog preduzeća.

