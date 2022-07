Poznati glumci iz Srbije u posjeti sjeveru Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) prethodnih dana je bila domaćin poznatim glumcima iz telenovele Igra sudbine, koja u proteklih par godina spada u najpopularnije serije u Srbiji.

Iako je već boravio u Crnoj Gori, jedan od najpopularnijih glumaca mlađe generacije, Luka Raco, impresioniran je onim što je vidio na čarobnom sjeveru.

„On je putem Instagram naloga svojim mnogobrojnim pratiocima predstavio autentične i atraktivne predjele naše destinacije, te poručio da se sjever Crne Gore nalazi na listi najljepših mjesta koje je do sada posjetio“, navodi se u saopštenju NTO.

On je rekao da je prvi put sam došao na sjever Crne Gore i da je oduševljen.

„Prirodne ljepote, jezera, planine, rijeke, nestvarni pejzaži su definitivno ono što čini sjever jednim od najljepših mjesta koje sam do sada posjetio“, kazao je Raco.

Tokom boravka u Kolašinu, junaci serije Igra sudbine su kroz vožnju kvadovima iskusili nezaboravnu avanturu i neopisivo uzbuđenje. Uživali su i u jahanju konja prema vidikovcu sa kojeg se pruža veličanstven pogled na nacionalni park Biogradska gora, za koji se često kaže da je riznica prirodnih ljepota.

Osim tradicionalnih crnogorskih specijaliteta i gostoljubivosti našeg naroda, posebno oduševljenje kod glumice Tijane Maksimović izazvala je i vožnja džipovima iz Plava do vidikovca iznad Hridskog jezera koje odskače svojom ljepotom i posebnošću.

Za grandiozni planinski vijenac Prokletije kazala je da je prepun netaknute prirode i atrakcija, te da će se sa zadovoljstvom vratiti ovom dragulju Crne Gore.

„Priroda je nestvarna. Toliko mi je žao što sam svaki put kada sam išla na primorje, samo prošla kroz sjever. Gdje god da smo bili, od Žabljaka, preko Pivskog jezera do Prokletija, bih mogla sebe da zamislim kako samo sjedim u tišini i divim se ljepoti danima“, rekla je Maksimović.

Prethodnih dana, popularni glumci iz serije Igra sudbine obišli su i most na Đurđevića Tari, gdje su imali priliku da se vožnjom zip line-om oprobaju u nezaboravnom putovanju i pogledu iznad veličanstvene rijeke Tare.

Kroz kajaking, kupanje i sunčanje uživali su i u savršenoj oazi mira Pivskog jezera, a tom prilikom glumica Matea Milosavljević je poručila da se od prvog do poslJednjeg dana oduševljavala prekrasnim prizorima.

„Čovjek rijetko zaplače od sreće, a meni se to ovdje desilo. Ljeto nekako podrazumijeva more, ali sad će i planine biti obavezni dio odmora. Ništa ljepše nema nego kad sa vrelog asfalta pobjegnete u ovakvu prirodu. Hrana za dušu i tijelo. Volim divljinu, a Crna Gora je idealno mjesto za savršen odmor i veoma sam zahvalna na ovom iskustvu“, kazala je Milosavljević.

