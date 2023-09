Poziv za podsticanje digitalne tranzicije preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – EU poziv za podsticanje digitalne tranzicije preduzeća socijalne ekonomije i malih i srednjih objavljen je u okviru programa jedinstvenog tržišta, Single Market Program.

Poziv za podnošenje predloga ima za cilj jačanje digitalne tranzicije i sposobnosti malih i srednjih preduzeća u socijalnoj ekonomiji, podsticanje njihovih ekonomskih, organizacionih i ostalih performansi kroz sprovođenje aktivnosti podizanja kapaciteta, obuke, savjetovanja, zajedničkih tehnoloških inicijativa.

Cilj je i podrška transferu znanja i transnacionalnoj saradnji između različitih partnera, kao što su preduzeća i organizacije za podršku razvoju preduzeća.

“Cilj je i jačanje digitalnih kapaciteta i ponude organizacija za podršku razvoja preduzeća u socijalnoj ekonomiji. U tom cilju, sve te organizacije, na primjer evropske, nacionalne i regionalne organizacije za podršku biznisu, inkubatori i udruženja, mogu uvećavati efekte tog poziva i podržati svoje članove, klijente i zainteresovane strane u njihovoj digitalnoj tranziciji, kao i pokretanju digitalnih društvenih inovacija”, navodi se u obavještenju objavljenom na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Cilj je i jačanje uloge socijalne ekonomije kao pokretača digitalnih društvenih inovacija i posljedičnih digitalnih rješenja i alata razvijenih da odgovore na društvene, socijalne i ekološke izazove.

Raspoloživi budžet poziva je osam miliona EUR.

Projekat traje od od 24 do 36 mjeseci, dok je pojedinačni projektni budžet od 900 hiljada EUR do 1,3 miliona EUR.

Rok za predaju aplikacija je 21. novembar.

Više podataka o načinu registracije i predaje aplikacije može se naći na linku https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm

