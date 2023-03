Poziv konsultantskim kućama na informativnu radionicu povodom implementacije IPARD programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je zainteresovana preduzeća čija je registrovana pretežna djelatnost u Centralnom registru privrednih subjekata – pružanje konsultantskih usluga, na informativnu radionicu na temu Implementacija IPARD programa za period od prošle do 2027. godine.

“Spisak zainteresovanih konsultanata koji budu pohađali ovu radionicu, naći će se na svim zvaničnim platformama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”, navodi se u saopštenju.

Radionica će se održati 9. marta sa početkom u deset sati u prostorijama Stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića br. 2.

Prijava zainteresovanih je najkasnije do 7. marta na mejl adresu: [email protected] ili na broj telefona: +382 20 482 222.

Iz Ministarstva su podsjetili da je na osnovu javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2023-2028, objavljenog 31. januara na sajtu Ministarstva održati okrugli sto u Bijelom Polju sjutra u opštinskoj sali, sa početkom u 11 sati.

Zainteresovani za učešće potrebno je da se prijave na email adrese: [email protected] i [email protected] , uz navođenje imena, prezimena i organizacije iz koje dolaze, a za sve dodatne informacije mogu pozvati i broj telefona 020/482-292.

