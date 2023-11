Pozitivne ocjene rada CBCG u novom izvještaju EK

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska komisija (EK) je prepoznala punu posvećenost Centralne banke (CBCG) procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) i pozitivno ocijenila aktivnosti koje je vrhovna monetarna institucija realizovala u pravcu očuvanja finansijske stabilnosti.

„EK je u izvještaju za Crnu Goru za ovu godinu prepoznala aktivan odnos i punu posvećenost CBCG procesu pridruživanja Crne Gore EU i pozitivno ocijenila aktivnosti koje je ova institucija realizovala u pravcu očuvanja finansijske stabilnosti i usklađivanja domaćeg regulatornog okvira sa EU direktivama“, saopštili su iz CBCG.

EK je, kako navode iz CBCG, bankarski sistem Crne Gore ocijenila stabilnim i likvidnim, sa snažnim rezervama kapitala i likvidnosti, koji su premašili nivoe prije pandemije koronavirusa.

„U izvještaju se navodi da banke, kroz snažnu kreditnu aktivnost, pružaju podršku privredi, pri čemu nekvalitetni krediti ostvaruju pad, dok koeficijent adekvatnosti kapitala ostaje znatno iznad zakonskog minimuma“, dodali su iz CBCG.

Oni su napomenuli da su iz EK preporučili da rizike i dalje treba pažljivo pratiti, posebno imajući u vidu rast globalnih kamatnih stopa.

„Prepoznajući intenzivne regulatorne aktivnosti CBCG, EK u izvještaju ističe da je pravni okvir o platnim sistemima dodatno usklađen sa pravnim tekovinama EU, dok se, u okviru Poglavlja 9 – Finansijske usluge, konstatuje da je postignut dobar napredak u oblasti bankarskih i finansijskih konglomerata“, rekli su iz CBCG.

Zapažena je, kako navode, i proaktivnost CBCG kada je riječ o održivim finansijama, kroz prepoznavanje aktivnosti na planu usvajanja politike smanjenja negativnog uticaja klimatskih promjena na finansijski sistem i njegovo ozelenjavanje.

U izvještaju EK su prepoznate i aktivnosti koje CBCG intenzivno sprovodi na planu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

„Istaknuto je da CBCG, osim obavljanja nadzorne funkcije i održavanja dobre saradnje sa ostalim nadležnim institucijama, doprinosi unapređenju znanja i kapaciteta institucija – obveznika Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, nad kojima vrši nadzor kroz pružanje kontinuiranih obuka“, rekli su iz CBCG.

U okviru Poglavlja 32 – Finansijska kontrola, navodi se da je crnogorsko zakonodavstvo o zaštiti eura od falsifikovanja dobro postavljeno i dodaje da država ima neophodne strukture za tehničku analizu i klasifikaciju falsifikovanog novca.

„Odluka o provjeri autentičnosti i ispravnosti i ponovnom prometu euro novčanica i kovanog novca je u potpunosti usklađena sa odgovarajućom odlukom Evropske centralne banke (ECB)“, konstatuje se u izvještaju.

CBCG će, prema riječima njenih predstavnika, motivisana pozitivnim ocjenama iz posljednjeg izvještaja, nastaviti da posvećeno ispunjava obeveze iz pregovaračkog procesa i time daje puni doprinos ostvarivanju strateškog državnog cilja – učlanjenja Crne Gore u EU.

