Pozitivan neto rezultat Plantaža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Plantaže ostvarila je u prošloj godini pozitivan neto rezultat od 1,05 miliona EUR i najveći prihod u posljednjoj deceniji u iznosu od 34,9 miliona EUR.

Kompanija je, kako je saopšteno nakon usvajanja finansijskog izvještaja za prošlu godinu, ostvarila značajan napredak u ključnim poslovnim segmentima, što se najbolje reflektuje kroz pozitivan rezultat poslovanja ostvaren u prošloj godini.

“Fokus na efikasno upravljanje resursima, optimizaciju poslovnih procesa i održiv rast rezultirao je najboljim poslovnim rezultatom u posljednjih pet godina, najvećim nivoom prihoda u posljednoj deceniji, stabilizacijom troškova uprkos izazovu rastuće inlfacije, dobrim rezultatima na strateški važnim tržištima i značajnim smanjenjem finansijskih obaveza”, navodi se u saopštenju kompanije.

Kompanija je prošlu godinu zaključila sa pozitivnim poslovnim rezultatom koji prije oporezivanja, iznosi 230 hiljada EUR, a nakon oporezivanja 1,05 miliona EUR.

“Na ovakav rezultat značajno je uticalo, između ostalog, rast prihoda, kontrola troškova i povećanja vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda od 800 hiljada EUR”, rekli su iz Plantaža.

EBITDA, kao ključni pokazatelj operativne efikasnosti, nastavlja svoj pozitivan trend. Nakon što je u 2022. godini bila negativna preko četiri miliona EUR, u 2023. godini je prešla u pozitivnu zonu od 800 hiljada EUR, dok se u prošloj godini bilježi dalji rast i značajno bolji rezultat u odnosu na prethodnu godinu od 5,4 miliona EUR, čime se potvrđuje održivost poslovnog modela i jačanje finansijske stabilnosti.

“Rast EBITDA ne samo da potvrđuje da je kompanija stabilizovala poslovanje, već i osigurava finansijsku fleksibilnost potrebnu za dalji razvoj, investicije i jačanje tržišne pozicije”, dodaje se u saopštenju.

Na kraju prošle godine ukupne obaveze kompanije smanjene su gotovo milion EUR u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rezultati, kako se poručuje, nedvosmisleno potvrđuju odgovorno upravljanje finansijama i posvećenost dugoročnoj stabilnosti kompanije, što dodatno učvršćuje poziciju kompanije na tržištu.

Plantaže su u prošloj godini ostvarile najveći prihod u posljednjoj deceniji u ukupnom iznosu 34,9 miliona EUR, što je sedam odsto više u odnosu na 2023.

“U prošloj godini zabilježen je snažan rast prihoda od prodaje flaširanih proizvoda, koji su na svim tržištima porasli deset odsto, kao rezultat dobre poslovne strategije i prilagođavanju tržišnim trendovima. Na domaćem tržištu u prošloj godini zabilježen je rast prihoda osam odsto, dok su međunarodna tržišta zabilježila rast od 12 odsto”, rekli su iz Plantaža.

Posebno značajan rezultat postignut je na ključnim tržištima Crne Gore i Srbije, gdje je premašen nivo prodaja iz 2019. godine, što dodatno potvrđuje snagu i prepoznatljivost brenda Plantaža.

“U prošloj godini ostvaren je značajan napredak u segmentu ugostiteljstva i vinskog turizma. Prihod od ugostiteljstva u prošloj godini višestruko je veći od prihoda ostvarenih ranijih godina, odnosno 21 odsto veći od prihoda ostvarenih u 2023, što potvrđuje da ugostiteljska djelatnost postaje sve značajniji generator prihoda za kompaniju. Ovi rezultati potvrđuju uspješnu diversifikaciju izvora prihoda i kontinuirani razvoj svih segmenata poslovanja”, navodi se u saopštenju.

Uprkos nepovoljnim klimatskim prilikama koje su dramatično uticale na proizvodnju vina širom Evrope, pri čemu su mnoge zemlje zabilježile značajno smanjenje proizvodnje u odnosu na prethodne godine, proizvodnja grožđa bilježi oporavak u odnosu na prethodnu proizvodnu godinu. U odnosu na 2023. godinu proizvodnja vinskog i stonog grožđa u prošloj godini bila je 30 odsto veća, sa veći prinosima grožđa u odnosu na zemlje regiona.

“U odnosu na 2023. godinu, proizvodnja breskve i nektarina bila je na nivou prethodne. Proizvedeno je i 185 tona ploda masline, što je skoro četiri puta veći prinos od prinosa iz 2023. godine. Proizvodnja maslina i maslinovog ulja sa desetak tona, prije samo sedam do osam godina, stigla je do respektabilne godišnje proizvodnje od preko 100 tona, koja će u narednim godinama, kako novozasađena stabla masline budu ulazila u fazu rodnosti, u kontinuitetiu rasti”, precizira se u saopštenju.

Ulaganja u razvoj i modernizaciju poslovanja bila su jedan od ključnih fokusa Plantaža u prošloj godini, što potvrđuje i činjenica da je realizovan investicioni ciklus vrijedan preko tri miliona EUR.

“Ovo predstavlja rast od 76 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Investicije su bile usmjerene, prije svega, na podizanje novih zasada, modernizaciju opreme i sprovođenje građevinskih radova koji povećavaju efikasnost i proizvodne kapacitete”, kazali su iz Plantaža.

Ukupni rashodi u prošloj godini iznose 35,4 miliona EUR i blago su ispod nivoa iz 2023. godine.

“U strukturi ukupnih rashoda dominiraju troškovi radne snage, kao i troškovi materijala i energije. U prošloj godini u odnosu na prethodnu, trošak bruto zarada stalno zaposlenih veći je šest odsto u odnosu na 2023. godinu. Razlozi za to su objektivni i posljedica su: uvećanje obračunske vrijednosti boda osam odsto od maja 2023. godine, primjena novog kolektivnog ugovora od početka prošle godine, uvođenje obaveze plaćanja rada nedjeljom, nakon stupanja na snagu novog Opšteg kolektivnog ugovora, uvećanje troškova sezonske radne snage zbog globalnih i tržišnih uslova rada u sektoru poljoprivrede i vinogradarstva. Ipak, u poređenju sa 2019. godinom, ukupni troškovi radne snage su niži preko dva miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS