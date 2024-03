Powerchina zainteresovana za ulaganja u elektroenergetski sektor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Renomirana kineska kompanija Powerchina iskazala je interesovanje za ulaganja u elektroenergetski sektor Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, je na sastanku sa predstavnicima kompanije Powerchina, koji su u radnoj posjeti Crnoj Gori, kazao da država mora što prije krenuti u realizaciju kapitalnih energetskih projekata, posebno onih koji se tiču dobijanja prijeko potrebne balansne energije.

“S tim u vezi, izgradnja reverzibilne hidroelektrane bi bila od neprocjenjivog značaja. Potrebni su nam kredibilni investitori da nas podrže, da nam ponude finansijsku i ekspertsku pomoć i da prošire spektar mogućnosti kako bi Vlada i nacionalna energetska kompanija izabrali najpovoljniju opciju”, naveo je Mujović.

Prema njegovim riječima, Powerchina posjeduje ono što je potrebno Crnoj Gori.

“Biće nam drago da se sa svojim ponudama pojave na tenderima koje planiramo da raspišemo“ dodao je Mujović.

Iz Ministarstva su podsjetili da je kompanija Powerchina, koja posluje u osam zemalja na teritoriji Evrope, već učestvovala na važnim crnogorskim infrastrukturnim projektima, kao što je izgradnja sistema vodosnadbijevanja uz prioritetnu dionicu auto-puta Podgorica – Kolašin, a angažovani su i na određenim poslovima u okviru projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane (TE) Pljevlja.

U oblasti obnovljivih izvora energije (OIE), trenutno su u regionu angažovani na izgradnji vjetro-parkova u Bosni i Hercegovini (BiH) i Srbiji.

Predstavnici kompanije Powerchina informisali su Mujovića da su prepoznate mogućnosti i potencijali u oblasti obnovljivih izvora kojima Crna Gora raspolaže i da je upravo ova posjeta planirana kako bi se kroz direktne susrete sa menadžmentom energetskih subjekata razmotrili optimalni modeli saradnje.

Predstavnici kompanije Powerchina će u narednim danima imati radne sastanke sa najvažnijim energetskim subjektima, kako bi razgovarali o konkretnim projektima koji bi mogli biti interesantni za razmatranje i eventualnu saradnju.

