Povećana cijena uglja za građane Pljevalja

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja je od četvrtka povećao je cijenu uglja za građane Pljevalja više od 35 odsto, pa će umjesto dosadašnjih 64 EUR po toni, Pljevljaci istu količinu plaćati 88,5 EUR, saopšteno je Vijestima nezvanično iz te kompanije.

Od 15. avgusta cijena jedne tone uglja je, za kupce koji nemaju prebivalište na području opštine Pljevlja, 105 EUR.

Veliki broj Pljevljaka nije uspio prethodnih dana da kupi ugalj po starim cijenama, iako pojedini na isporuku čekaju i više od mjesec. Građani Pljevalja do 1. septembra mogli su da kupe ugalj po povlašćenoj cijeni od 64 EUR s PDV-om i akcizom. Ta cijena odnosila se na krupni asortiman, odnosno komad i kocku i građani su mogli da kupe do pet tona uglja uz priloženu kopiju lične karte.

Iz Rudnika uglja ističu da su ogromni poremećaji cijena energenata na svjetskom tržištu uslovili povećanje troškova proizvodnje uglja. Zbog toga je tokom ove godine dva puta došlo do poskupljenja, od kojih su bili izuzeti građani Pljevalja.

”Veliki rast cijene gasa učinio je ugalj izuzetno konkurentnim na mnogim tržištima, što je prouzrokovalo rekordno povećanje cijene uglja koje je do sad zabilježeno. Prateći kretanja na tržištu tog energenta u okruženju, menadžment kompanije se odlučio na novu korekciju cijena, treću po redu u ovoj godini“, rekli su nedavno iz Rudnika uglja.

Oni su kazali da je prva korekcija cijena uglja za široku potrošnju iz aprila podrazumijevala povećanje od oko 16 odsto, odnosno cijenu od oko 72 EUR po toni s uračunatim PDV-om i akcizom.

Iz Rudnika su naveli da je drugo povećanje cijena uslijedilo 25. juna i to oko 15 odsto, što je podrazumijevalo cijenu od oko 82 EUR po toni, takođe s uračunatim PDV-om i akcizom. Treća korekcija podrazumijeva povećanje cijene od oko 30 odsto ili oko 105 EUR po toni s akcizom i PDV-om i ona se primjenjuje od 15. avgusta.

Iz Rudnika su dodali da se cijene uglja u Srbiji kreću od 150 do 190 EUR po toni.

Rudnik uglja donio je odluku da od 1. aprila poveća oko 14 odsto cijenu uglja građanima, ali je Odbor direktora odustao od te namjere imajući u vidu enormna poskupljenja osnovnih životnih namirnica i rast inflacije.

Elektroprivredi (EPCG), kojoj plasira preko 95 odsto proizvodnje, pljevaljska kompanija ugalj prodaje po cijeni od 27 EUR po toni, kalorijske vrijednosti nešto iznad 9,21 hiljadu kilodžula po kilogramu.

Cijena uglja za Termoelektranu korigovana je prije nekoliko mjeseci, a do tada je EPCG ugalj plaćala 24 EUR po toni. Rudnik uglja nedavno je s Elektroprivredom Srbije (EPS) potpisao ugovor o isporuci uglja manje kalorijske vrijednosti po cijeni od 28,8 EUR po toni.

Kalorijska vrijednost uglja za koju je EPS zainteresovan kreće se od 7,5 hiljada do osam hiljada kilodžula po kilogramu, što, ističu u Rudniku, imajući u vidu kvalitet uglja koji se isporučuje glavnom kupcu uglja – Termoelektrani Pljevlja, spada u takozvane manje kvalitetne ugljeve.

Dogovoreno je da do kraja godine Rudnik uglja EPS-u sporuči oko 300 hiljada tona uglja “s tendencijom da ubuduće ta količina bude povećana”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS