Povećan ulog EPCG u CEDIS-u

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Ekektroprivrede (EPCG) usvojili su danas predlog odluke za povećanje uloga te kompanije u Crnogorski elektrodistribitivni sistem (CEDIS).

Odlukom se definiše da EPCG unosi novčana sredstva u iznosu od 21,57 miliona EUR radi finansijske konsolidacije CEDIS-a, kako bi se sanirale posljedice poremećaja na tržištu električne energije.

“Novčana sredstva u iznosu od 6,7 miliona EUR odnose se na period od 1. aprila do 31. decembra 2021. godine, a iznos od 14,8 milona EUR na prošlu godinu i zbirno predstavljaju cjenovnu razliku nabavke električne energije za pokrivanje regulatorno dozvoljenih gubitaka kod CEDIS-a”, saopšteno je iz EPCG.

Kako su pojasnili iz te kompanije, riječ je o tehničkim, a ne komercijalnim gubicima.

“Posljedično, ulog EPCG u CEDIS-u uvećava se sa dosadašnjih 288,7 na skoro 310,3 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Akcionari su na današnjoj sjednici usvojili finansijske iskaza EPCG za prošlu godinu sa napomenama i nacrtom Mišljenja revizora BDO, prema kome ukupni prihodi kompanije u prošloj godini iznose 541,8 miliona EUR, od čega 522,4 miliona čine poslovni, a 19,4 miliona finansijski prihodi.

Iz EPCG su rekli da ukupni rashodi iznose 536,8 miliona EUR, od čega 507,1 milion čine troškovi poslovanja, 26,5 troškovi zarada, 1,95 ostali poslovni rashodi.

Prema njihovim riječima, 1,16 milion EUR su finansijski rashodi, a neto troškovi poreza skoro 731 hiljada EUR.

“Ostvareni dobitak nakon oporezivanja iznosi 4,28 miliona EUR”, piše u saopštenju.

Kako se dodaje, u kontekstu aktivnosti nezavisnog revizora, odnosno priznavanja prihoda kao ključnog pitanja revizije, utvrđeno je da je EPCG priznavala prihode u skladu sa primijenjenim računovodstvenim politikama, dok su informacije objelodanjene u Izvještaju menadžmenta za prošlu godinu usklađene sa pojedinačnim finansijskim iskazima, a Izvještaj je sastavljen u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu.

Iz EPCG su kazali da su na sjednici usvojeni i Konsolidovani finansijski iskazi za prošlu godinu, gdje se u klopu bilansa uspjeha, konstatuje da ostvareni neto rezultat EPCG Grupe iznosi minus 8,68 miliona EUR.

Taj rezultat je, kako su pojasnili iz kompanije, uzrokovan ekstremnim poremećajima na tržištu električne energije, kao i nepovoljnom hidrološkom situacijom.

Akcionari su, većinom glasova, usvojili Izvještaj o poslovanju EPCG za prošlu godinu u kome se, uz navedene finansijske pokazatelje, ističe da je ukupna ostvarena proizvodnja iznosila 2,731,68 gigavatsati (GWh), što je za 13,6 odsto manje od ostvarenja u 2021. godini, a 8,7 odsto manje od plana za prošlu godinu.

S druge strane, kako su ukazali iz EPCG, ukupna ostvarena potrošnja kod distributivnih kupaca iznosila je 2.481,6 GWh, što je 105 odsto u odnosu na 2021. godinu, odnosno 102 odsto u odnosu na plan.

“Putem dugoročne i kratkoročne trgovine, kupljeno je 721,84 GWh, a prodato 889,09 GWh električne energije. U sklopu pokrivanja gubitaka na mreži, CEDIS-u je isporučeno 390,20 GWh, a CGES-u 137,95 GWh”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da su kapitalna ulaganja u prethodnoj godini iznosila 47,3 miliona EUR.

“Od ukupno fakturisane realizacije od strane snabdjevača i neizmirenih potraživanja iz prethodnih godina, naplaćeno je ukupno 279,7 miliona EUR, sa ostvarenim stepenom naplate od 101.43 odsto u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u prošloj godini”, rekli su iz kompanije.

Prema njihovim riječima, od direktnih kupaca je naplaćeno 8,8 miliona EUR, a od distributivnih kupaca 2708 miliona.

Na sjednici Skupštine akcionara je usvojen Predlog odluke o raspodjeli dobiti, gdje je konstatovano da ukupna neraspoređena dobit društva, na dan 31.

decembar prošle godine, iznosi 4,28 miliona EUR.

“Ista se raspoređuje tako da na neraspoređenu dobit odlazi 4,24 miliona, a u fond rezervi 42,8 hiljada EUR”, saopšteno je iz EPCG.

Akcionari su usvojili Predlog odluke o utvrđivanju Politike naknada EPCG sa Metodologijom obračuna varijabilne naknade lica sa posebnim dužnostima prema društvu, kojim se utvrđuje visina naknada za najodgovornije pozicije u kompaniji.

“Shodno tome, fiksna naknada za predsjednika Odbora direktora iznosi 3,50 prosječne zarade EPCG ostvarene u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se vrši obračun naknade, a za predsjednika Odbora direktora koji nije na profesionalnom radu u društvu, naknada iznosi 2,50 prosječne zarade”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, članove Odbora direktora sljeduje naknada od jedne prosječne zarade, a ukoliko su profesionalno angažovani, dobijaju dvije prosječne zarade.

“Izvršnom direktoru pripadaju tri prosječne zaradea, a ostalim članovima menadžmenta naknade u rasponu od 1,3 do 2,75 prosječnih zarada”, rekli su iz EPCG.

Za revizora Društva za 2023. godinu, a na predlog Vlade Crne Gore, kao predstavnika većinskog akcionara, većina prisutnih akcionara sa pravom glasa izabrala je revizorsku kuću BDO, koja je revizorski posao obavljala i u minulom periodu.

Na sjednici je imenovan novi Odbor direktora EPCG, na čelu sa Milutinom Đukanovićem.

Za članove Odbora imenovani su Mijuško Bajagić, Tahir Đonbaljaj, Ivan Šaranović, Milutin Đukanović, Martin Ćalasan, Emir Strujić i Goran Šućur.

