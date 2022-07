Povećan broj putnika na graničnom prelazu Dobrakovo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na graničnom prelazu Dobrakovo zabilježena je velika frekvencija putnika, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

„Na GP Dobrakovo zabilježena je velika frekvencija putnika što za mene, kao ministra u čijoj je nadležnosti turizam, predstavlja veliko zadovoljstvo. Podatak koji sam upravo dobio je da je za 24 dana jula na ovom graničnom prelazu zabilježen prelazak 360 hiljada putnika, što je 12,55 odsto više u odnosu na prošlu godinu, a čak 29 odsto u odnosu na 2019″, kazao je Đurović.

Đurović i ministar unutrašnjih poslova, Filip Adžić, posjetili su granični prelaz Dobrakovo i uvjerili se na licu mjesta u stanje, uslove rada i kapacitete kadra.

Đurović je, kako se navodi u zajedničkom saopštenju MEK-a i MUP-a, informisan da granična ispostava Dobrakovo u kontinuitetu bilježi povećan promet putnika.

On se zahvalio svim pripadnicima granične policije i Uprave prihoda i carina (UPC) koji u prilično teškim uslovima rade i kontrolišu granicu na najbolji mogući način.

Đurović je izrazio uvjerenje da će svi turisti koji dolaze u Crnu Goru biti zadovoljni.

Adžić je kazao da zaposleni na GP Dobrakovo, uprkos svim tehničkim nedostacima, daju svoj maksimum, kako se na granici ne bi dugo čekalo i kako bi se svi ljudi koji dolaze u zemlju osjećali prijatno i na samom ulazu osjetili da imaju punu podršku i da se mogu osloniti na službe i institucije u Crnoj Gori.

On je istakao da su podaci o prometu putnika ohrabrujući, te da je optimističan po pitanju uspješnosti turističke sezone.

U prethodnom periodu na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori bilježi se povećan promet putnika, a tokom juna promet je bio 51 odsto veći u odnosu na prošlu godinu.

Mnistri su tokom posjete iskoristili priliku da porazgovaraju i pozdrave brojne turiste koji dolaze u Crnu Goru i uruče im kao poklon dobrodošlice autentičan crnogorski suvenir.

