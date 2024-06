Potvrđena optužnica protiv Brkovića i Popovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu od 29. decembra prošle godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv sada optuženih Dragana Brkovića, njegovih sinova Borisa i Bojana, kao i Milića Popovića.

Rješenjem od 12. juna potvrđena je optužnica za produžena krivična djela zloupotreba ovlašćenja u privredi i zloupotreba ovlašćenja u privredi putem pomaganja i krivična djela pranje novca i pranje novca putem pomaganja.

“U postupku koji je prethodio podizanju optužnice, na nivou osnovane sumnje, je utvrđeno da su optuženi, u periodu od septembra 2017. do decembra 2019. godine, prilikom izvršenja plana reorganizacije preduzeća Vektra Boka Herceg Novi, kao odgovorni u preduzeću, zloupotrijebili svoja ovlašćenja”, navodi se u saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva.

Namjera je bila, kako se dodaje, pribavljanje protivpravne imovinske koristi za druga preduzeća i da su sredstva kojim je društvo raspolagalo, u visini od 5,08 miliona EUR, koristili protivno njihovoj namjeni i tako grubo povrijedili ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja imovinom, a da su optuženi D.B, B.B. i B.B. izvršili i pranje dijela novca, koji je pribavljen kao protivpravna imovinska korist zloupotrebom ovlašćenja.

Biznismen Dragan Brković, njegovi sinovi Boris i Bojan, kao i izvršni direktor Vektra Boke, Milić Popović privedeni su u avgustu 2022. godine, po nalogu SDT-a.

To tužilaštvo ih tereti da su državu oštetili nepoštovanjem ugovora o kupoprodaji nekadašnjeg državnog HTP Boka, tako što su izvršili krivična djela zloupotreba ovlašćenja u privredi i pranje novca.

