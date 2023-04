Potrošačka korpa u martu 801,1 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost minimalne potrošačke korpe za mart je, prema podacima Monstata, iznosila 801,1 EUR, što je 12 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Od toga se na izdatke za hranu i bezalkoholna pića odnosilo 374,9 EUR, a na izdatke za neprehrambene proizvode i usluge 426,2 EUR.

“Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u martu ove godine su, u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, zabilježili rast od 16 odsto, a izdaci za neprehrambene proizvode i usluge od 8,6 odsto”, navodi se u saopštenju.

Monstat je objavio i da je ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za januar ove godine iznosila 803,3 EUR, a za februar 809,4 EUR.

Minimalna potrošačka korpa se odnosi na potrošnju domaćinstva koja uključuje hranu i neprehrambene proizvode i usluge, kojom se omogućava održavanje života i radne sposobnosti članova domaćinstva.

Minimalna potrošačka korpa je u skladu sa minimalnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Priručnika za ishranu Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država 2010. godine (USDA Food Guide 2010) o minimalnoj vrijednosti kalorijskog unosa hrane u iznosu od 2,21 hiljadu kalorija dnevno po osobi.

“Vrijednost minimalne potrošačke korpe je zasnovana na podacima ankete o potrošnji domaćinstava i preporukama Svjetske banke (SB). Vrijednost minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo čine minimalni mjesečni izdaci koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića i neprehrambene proizvode i usluge”, kazali su iz Monstata.

Za izračunavanje minimalnih izdataka koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića koriste se prosječne cijene u tekućem mjesecu i mjesečne količine u kilogramima za četvoročlano domaćinstvo.

Za izračunavanje vrijednosti korpe neprehrambenih proizvoda i usluga koriste se indeksi potrošačkih cijena (CPI).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS