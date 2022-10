Potrebni vozači C i E kategorije za rad u okruženju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Strani poslodavac General Transport obratio se Zavodu za zapošljavanje (ZZZ) sa zahtjevom za 50 vozača C i E kategorije za rad u Mađarskoj i Austriji.

“Zainteresovani kandidati, osim predviđene licence za vozače, moraju biti mlađi od 55 godina i moraju imati radno iskustvo od minimum 12 mjeseci”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Zavoda.

Eventualnu doobuku obavlja poslodavac.

Neto zarada kod Falkland Kft, odnosno u slučaju zaposlenja u Mađarskoj, iznosi 1,75 hiljada EUR plus bonus.

Neto zarada kod Framax Gmbh, odnosno u slučaju zaposlenja u Austriji, iznosi 1,7 hiljada EUR plus 13/14 plata.

“Vozi se na relaciji Mađarska – Njemačka – Austrija utvrđenim rutama samo između distribucionih centara, a u pitanju su kontejneri sa dijelovima za automobile i poštanske pošiljke. Vožnja se odvija zavisno od ture tokom dana ili noći, te vozač dobija utvrđenu turu (dnevnu ili noćnu). Bonusi se dodjeljuju po unaprijed utvrđenom kriterijumu. Smještaj je obezbijeđen na pojedinim turama koje zahtjevaju zamjenu vozača”, dodaje se u saopštenju.

Ugovor se sklapa na duže vrijeme, odnosno na neodređeno, nakon probnog rada od tri mjeseca.

Troškove smještaja, ljekarskog pregleda i izdavanja viza snosi poslodavac. Troškove prevoza snose kandidati.

Mejl adresa na koju se mogu slati biografije je [email protected]

