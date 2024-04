Potrebni planovi prilagođeni dolazećim trendovima u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima potrebu za donošenjem strategijskih i urbanističkih planova koji će se prilagođavati savremenim i dolazećim trendovima u turizmu, saopštio je predsjednik Izvršnog odbora Nacionalne turističke organizacije (NTO), Miško Rađenović.

On je, nakon posjete konferenciji na međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu u Splitu, koji je okupio 300 turističkih stručnjaka iz 28 zemalja, rekao Pobjedi da Crna Gora može da primijeni mnoga iskustva od susjeda.

Rađenović tvrdi da je predlagao inicijative koje bi trebalo da preduzme NTO, ali da je nedostatak finansijskih sredstava glavna prepreka njihovom sprovođenju. On smatra i da bi nedostatak budžeta mogao dovesti do zaostajanja za konkurencijom u regionu i šire.

„Siguran sam da će proći niz godina da Crna Gora nađe pravi put i u ruralnom dijelu i u svim ostalim oblicima turizma. Da se strategijski opredijeli, napravi dobre prostorne planove, koji će se poštovati, ali ujedno i biti podložni promjenama koje nalažu savremeni i nadolazeći trendovi u turizmu“, kazao je Rađenović.

On je saopštio da su iskustva sa konferencije u Splitu pozitivna.

„Hrvatska se ozbiljno posvetila razvoju ruralnog turizma. Razvoj je planski, osmišljen strategijski i ciljano se razvija. Paralelno se razvija i gastronomija kao nezaobilazan segment razvoja ruralnog turizma. Hrvatska je uvela nekoliko svjetski poznatih brendova za ocjenjivanje stanja gastronomije. Gastronomski vodiči (Michelin, Gault Millau, 50 best) svjedoče o tome da se iz godine u godinu podiže kvalitet gastronomije i u ruralnom i u svim drugim djelovima Hrvatske. Takođe, uvedeni su u skoro svim zemljama regiona“, rekao je Rađenović.

On smatra da je ključno to što su, u segmentu razvoja ruralnog turizma, prije 15 godina u najrazvijenoj regiji – Istri zabranili gradnju ili neplaniranu ekspanziju gradnje po svim nivoima i dali šansu planskom razvoju turizma.

„To se polako prelilo i na ostatak Hrvatske, kao i na ostrva, koja svakim danom bilježe sve uspješnije rezultate. Takođe je svakim danom izražen problem sezonalnosti koji kroz ruralni dio prelazi u cjelogodišnji turizam, čemu treba da teži i Crna Gora“, poručio je Rađenović.

On je dodao da je Hrvatska kao država shvatila da joj je turizam glavno strateško opredjeljenje i kao takva se stavila u potpunosti u službu turističkog razvoja i podredila sve planove tome cilju.

„Nasuprot Crne Gore koja još uvijek planove pravi u potpunoj koliziji sa turizmom, često površne, neosmišljene, nezavršene, nejasne, planove koji se i kao takvi ne sprovode nego ostaju samo slovo na papiru, napominjem u potpunoj koliziji urbanističkih i turističkih ciljeva. Najbolji primjer za to je i trenutno stanje Prostornog plana. Uz obavezni „stručni“ nadzor raznih „stručnjaka“ iz inostranstva koji sve rade, ali nikako da se konkretno izjasne u onome što im je struka. U konkretnom slučaju se radi opet o turizmu u sadašnjosti i budućnosti“, saopštio je Rađenović.

On je kazao da zaposleni u NTO imaju odlične ideje, ali da su za njihovo sprovođenje potrebna i određena finansijska sredstva, kojih u njihovom slučaju nema, što im pravi velike probleme.

„Sve to utiče i na cijelu turističku privredu, a i na široki spektar privrednih grana koje su u dodiru sa turizmom. Nadam se da će se ta situacija promijeniti i da će NTO dobiti budžet kao i sve ostale razvijene turističke zemlje“, naveo je Rađenović.

Što se tiče uvezivanja tradicije i gastronomije, on smatra da je to u Crnoj Gori u povoju.

„Na tome je pomalo počelo da se radi naročito kroz nevladin sektor. Ima određenih poboljšanja i što se tiče pomoći državnih institucija, ali na terenu je još stanje poražavajuće. Ponuda gastronomije u velikom broju ugostiteljskih objekata je stereotipna i nije se mijenjala decenijama. Ono što zabrinjava jeste da se veomamalo koristi tradicionalna, autohtona hrana i piće iz Crne Gore“, saopštio je Rađenović.

