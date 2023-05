Potrebna snažnija promocija tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potrebna je snažnija promocija crnogorskog tržišta koje ima potencijal mobilisanja većeg broja francuskih kompanija da investiraju i posluju u Crnoj Gori, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

„Mogućnosti za nove francuske investicije postoje u sektorima poljoprivrede, energetike i zaštite životne sredine, posebno obnovljivih izvora energije, infrastrukture i informaciono-komunikacionih tehnologija“, rekla je Drakić na danas održanom forumu privrednika Crne Gore i Normandije u hotelu Hilton.

Ona je navela da PKCG mogućnosti za jačanje saradnje prepoznaje i kroz zajedničku realizaciju infrastrukturnih projekata, u čemu su francusko iskustvo i ekspertiza dragocjeni.

Drakić je, kako je saopšteno iz PKCG, dodala da je ekspertiza posebno dobrodošla u primjeni javno-privatnog partnerstva na projektima modernizacije aerodroma i luka.

Skup su organizovali PKCG i Regija Normandija u saradnji sa našom Ambasadom u Parizu, Ambasadom Francuske u Podgorici, Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvom vanjskih poslova i Agencijom za investicije.

Skup je održan u okviru zvanične posjete delegacije Normandije Crnoj Gori, koju je predvodio predsjednik te pokrajine Hervé Morin. Bila je to prilika da se predstave investicioni potencijali naše zemlje i ove pokrajine, te uspostave partnerstva njihovih privrednika, sa fokusom na agrar, energetiku i turizam.

Drakić je istakla izuzetnu važnost osnaživanja bilateralne ekonomske saradnje i pojačane investicione aktivnosti Francuske u našoj zemlji.

Prema njenim riječima, Crna Gora je zainteresovana za prenos znanja i iskustva Normandije u razvoju vinskog turizma koji je važna komponenta atraktivnosti destinacije, jer vino treba da bude i jeste prepoznatljiv turistički marker naše zemlje.

„Uvjereni smo da će uspostavljanje direktne avio konekcije između Crne Gore i Normandije doprinijeti povećanju broja posjetilaca iz ove regije, budući da Crna Gora ima kvalitet mediteranske destinacije sa primjesama orijentalne kulture kakav francuski turisti očekuju“, rekla je Drakić.

Crna Gora je posebno zainteresovana za inicijativu French Tech koja okuplja veliki broj start up-ova i kompanija iz oblasti digitalnih tehnologija.

„Zato će jedna od naših strateški orijentisanih misija ka pospješivanju novih tehnologija biti da pozovemo francuske investitore da ulažu u start up-ove u Crnoj Gori“, rekla je Drakić.

Ona je kazala da je uvjerena da privrednici iz Normandije imaju oko čega da se zainteresuju kad je Crna Gora u pitanju.

„Prirodno je da veliki i potentni privredni sistemi, poput francuskog, otvore svoj kolosjek investicija prema onim zemljama koje su se pokazala perspektivnim, a Crna Gora to zaista jeste“, navela je Drakić.

Morin je pozvao na uspostavljanje konkretne i pragmatične saradnje sa Crnom Gorom.

„Francuzi često ističu ljepotu Crne Gore, ali ih je potrebno dodatno podstaći da je kao turisti posjete u većem broju. Tu možemo pomoći, između ostalog i kroz medijsku promociju, i doprinijeti da vaša zemlja bude još prepoznatljivija turistička destinacija. Takođe, ističem važnost stabilnosti i vladavine prava, kako bi vaša država privukla dodatne direktne investicije, naročito iz Normandije“, rekao je Morin.

Poljoprivreda je u fokusu, smatra Morin, ističući da su delegaciji njihovi eksperti iz te oblasti kao i predstavnici velike kooperative koja uspješno posluje u Kini i cijelom svijetu, tako da mogu prenijeti znanje u ovoj industriji.

„Jabuke su interesantan i veoma važan segment gdje možemo sarađivati jer je u našoj delegaciji i preduzeće koje plasira jabukovaču na brojna svjetska tržišta“, naveo je Morin.

On takođe nudi podršku našim kompanijama koje žele da plasiraju proizvode na francusko tržište.

„Normandija može da bude tačka ulaska crnogorskih kompanija na tržišta Francuske i Evropske unije“, naveo je Morin.

U okviru poslovnog foruma, za koji smatra da predstavlja značajnu sponu između crnogorskih i francuskih privrednih sektora, ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović je istakao da Crna Gora i Francuska održavaju veoma dobre ekonomske odnose, koje prati intenzivan i kvalitetan politički dijalog, kroz međusobno razumijevanje i poštovanje.

On je podsjetio da bilateralna ekonomska saradnja obuhvata širok spektar oblasti, uključujući trgovinu, investicije, poljoprivredu, energetiku, zaštitu životne sredine, turizam, odbranu, obrazovanje, nauku i sport što predstavlja dobru osnovu za razvoj konkretnih projekata.

Uprkos zabilježenom trendu rasta robne razmjene Crne Gore sa Francuskom od 2020. koja je zaključno sa martom iznosila 18,5 miliona EUR, priliva direktnih investicija koje su iznosile 13,6 miliona EUR i činjenice da Francuska vidi Crnu Goru kao atraktivnu turističku destinaciju sa evidentiranim 75,86 hiljada dolazaka francuskih turista, Đurović je istakao da i dalje postoji veliki prostor za unapređenje bilateralne saradnje koja će doprinijeti povećanju robne razmjene i stranih direktnih investicija iz Francuske.

On je pozvao francuske investitore da dođu u Crnu Goru i naveo je da je veoma ponosan na činjenicu da crnogorska privreda čini stabilan okvir za francuske investitore.

Đurović je kazao da je uvjeren da će Poslovni forum biti pogodno tlo za razmenu ideja, stvaranje novih poslovnih prilika i jačanje veza između privrednika Crne Gore i Francuske.

„Uz podršku Vlade Crne Gore i posvećenost privrednika, siguran sam da ćemo zajedno ostvariti dalji napredak i donijeti prosperitet našim zemljama“, naveo je Đurović.

Generalni direktor Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju, Dejan Vuković, istakao je posvećenost Crne Gore evroatloantskom partnerstvu, njene prirodne ljepote, kulturnu baštinu i multietnički sklad, što sve predstavlja dobru osnovu za jačanje privredne saradnje i privlačenje stranih investicija.

Nenad Radović iz Agencije za investicije predstavio je potencijale za ulaganje u našoj zemlji, i povoljan poslovni ambijent sa fokusom na poreskom rasterećenju rada i drugim fiskalnim olakšicama za poslovanje u Crnoj Gori.

Menadžerka u Razvojnoj agenciji Normandije, Sophie Dutil, predstavila je ovaj strateški francuski region koji odlikuje dinamična i diversifikovana ekonomija i atraktivnost investicione destinacije.

„Normandija ostvaruje bruto domaći proizvod (BDP) od 99 milijardi EUR i predstavlja najrazvijeniji industrijski region čijih 12 sektora postiže izvrsne rezultate“, dodala je Dutil.

Xavier Fraval De Coatparquet prezentovao je ulogu Privredne komore Normandije, organizaciju i aktivnosti na podršci preduzetnicima u internacionalizaciji njihovog poslovanja.

Forum je okončan bilateralnim sastancima privrednika dvije zemlje o mogućnostima uspostavljanja saradnje na konkretnim projektima.

Skupom je moderirao direktor Sektora za međunarodnu saradnju Privredne komore, Željko Baltić, a u radu su, među ostalima, učestvovali ambasadori dvije države Christian Thimonier i Ivan Ivanišević, kao i potpredsjednik PKCG Dragan Kujović.

