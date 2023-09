Potrebna odgovornost kreatora politika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalni dijalog je opšti interes, ali je potrebna odgovornost svih aktera, pogotovo onih koji kreiraju politke, ocijenjeno je na okruglom stolu „Značaj socijalnog dijaloga u periodu oporavka od krize“.

Okrugli sto je organizovao Savez sindikata Crne Gore (SSCG) u sklopu projekta „Sindikati za pravedan oporavak-jačanje uloge sindikata u ublažavanju posledica Covid 19 krize“.

Generalni sekretar SSCG, Duško Zarubica je istakao da bez odlučnih i ciljanih napora da se ubrza otvaranje dostojanstvenih radnih mesta, podrže najugroženiji članovi društva i oporave najteže pogođeni ekonomski sektori, ekonomski efekti pandemije mogli bi se osjećati godinama i to uz rast nejednakosti i siromaštva.

Kako je saopšteno iz SSCG, Zarubica je rekao da ta kriza nije bila i ne može biti samo zdravstvena.

“Ona je uvijek istovremeno i ekonomska, i finansijska, i socijalna“, poručio je Zarubica.

Direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Aleksandar Memčević naveo je da u tom Vladinom resoru pregovaraju sa socijalnim partnerima u vezi donošenja izmjena i dopuna Zakona o radu koji za cilj ima transponovanje direktiva EU, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje balansa između poslovnog i privatnog života zaposlenih, kao i rada na daljinu.

„To je jedan od najboljih načina provjere dosadašnjih rješenja u praksi“ kazao je Memčević.

Predsjednik Skuštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić je kazao da je socijalni dijalog opšti interes, ali i da je potrebna odgovornost svih aktera, pogotovo onih koji u ovom momentu kreiraju politke.

On je naveo i da dostojanstveni rad traži i dostojanstvene uslove za poslovanje.

“Poslodavci se suočavaju sa brojnim problemima prilikom finansiranja biznisa počevši od komplikovanih procedura do izuzetno visokih kamatnih stopa”, rekao je Šćekić.

Miodrag Pantović iz Regionalne kancelarije ETUC iz Beograda je naveo primjere uporedne prakse iz EU zemalja u ogledu korištenja socijalnog dijaloga z aprevazilaženje krize, te istakao da bez jakih sindikata nema dobrog socijalnog dijaloga.

Učesnici su se složili da treba pristupiti iznalaženju konkretnih rješenja za sektor trgovine, koji zapošljava preko 40 hiljada radnika i gdje nema zaključenog Granskog kolektivnog ugovora.

“Kao i da je obaveza svih formiranje i podsticanje rada lokalnih socijalnih savjeta, koji bi u velikoj mjeri doprinijeli razvoju socijalnog dijaloga, kao ito da bez iskrene posvećenosti socijalnih partnera nema ni kvalitetnih rješenja za zaposlene”, dodaje se u saopštenju.

