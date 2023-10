Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poljoprivredni sektor jugoistočne Evrope suočava se sa urgentnim i složenim izazovima izazvanim klimatskih promjena, zbog čega je potreban višedimenzionalan pristup i zajednička saradnja, ocijenejno je na Forumu poljoprivrednih politika (APF).

Forum, koji se ove godine održao u Podgorici od 25. do 26. oktobra, je istakao potrebu za višedimenzionalnim pristupom i zajedničkom saradnjom kako bi se ublažili negativni efekti klimatskih promjena na poljoprivredni sektor.

“U tom kontekstu, regionalni i multilateralni pristup je preduslov za izgradnju otpornog sistema na negativne posljedice klimatskih promjena”, navodi se u saopštenju.

Forum poljoprivrednih politika 2023 održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i Stalne radne grupe (SWG) za regionalni ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi.

Forum je pozdravio uspostavljanje partnerstva za prilagođavanje klimatskim promjenama na jugoistoku Evrope koji ima za cilj promociju i između ostalog, tranziciju ka otpornim i održivim prehrambenim sistemima kako bi se riješili izazovi u vezi sa klimatskim promjenama.

Forum preporučuje da vlade Zapadnog Balkana nastave svoje napore kako bi ispunile obaveze navedene u Zelenoj agendi za Zapadni Balkan (GAWB), koja je prepoznata kao strateški okvir usmjeren na promociju ekološke održivosti i rješavanje izazova u vezi sa klimatskim promjenama.

Teme APF 2023 su fokusirane na partnerstvu i saradnji u suočavanju sa prilagođavanjem klimatskih promjena na jugoistoku Evrope.

Organizatori kao i učesnici Foruma poljoprivrednih politika 2023 veoma su zahvalni na podršci institucija i organizacija: Evropskoj komisiji, odnosno Generalnom direktoratu za poljoprivredu i ruralni razvoj, Vladi Njemačke odnosno Federalnom ministarstvu hrane i poljoprivrede (BMEL), Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Njemačkoj agenciji za međunarodnu saradnju (GIZ) i Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

Forum ističe neophodnost da zemlje Zapadnog Balkana ubrzaju implementaciju GAWB i planiranje akcija za tranziciju ka održivijim i otpornijim poljoprivrednim politikama i praksama.

Forum je pozvao druge zemlje iz jugoistočne Evrope da prate ovu inicijativu i preduzmu početne akcije u skladu s GAWB. Posvećenost i aktivnosti vlada, posebno Ministarstava poljoprivrede, ključni su u suočavanju sa ovim izazovima.

Ove godine, događaj je okupio više od 116 predstavnika relevantnih institucija iz 15 zemalja Zapadnog Balkana i šire.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS